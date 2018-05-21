Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan E-Spor Raporu! (VİDEO)

Son dönemde fazlasıyla dikkat çeken elektronik spor dünyasına ilk resmi adım geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayınlanan bültende 72 sayfalık bir E-Spor raporu yayınlandı. Söz konusu rapordaki başlıca detaylara değindiğimiz bu videoda Ersin ve Aydoğan Türkiye’de elektronik spora olan bakış açısını değerlendiriyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan E-Spor Raporu

Söz konusu rapora erişmek için; https://hwp.to/2rX8IEd

“Kamuoyunca fazlaca bilinmemesine rağmen özellikle çocuklar ve gençler arasında hızla yayılan, gerek Türkiye’de gerekse dünyada oyuncu ve taraftar sayısı herhangi bir spor dalıyla yarışacak kadar fazla olan ve kendine ait bir sektör halini almış olan “e-spor” un ne olduğunun, bir spor dalı olup olmadığının, yararlı mı zararlı mı olduğunun, kimlerin ilgi alanına girdiğinin, bu günkü durumuna nasıl geldiğinin, Türkiye ve dünyadaki durumunun nasıl olduğunun analiz edilmesidir.”