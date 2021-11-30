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Gençlere Selfy ile bol internet Türk Telekom’dan!
Türk Telekom’un gençlik platformu olan Selfy’ye yeni katılan faturasız hat müşterileri, 39 TL’den başlayan Selfy Avantaj Paketleri’nden yararlanırken her ay GB kazanıyor. Gençlik platformu Selfy ile gençlerin hayatını kolaylaştırmayı ve internette özgürce vakit geçirmelerini hedefleyen Türk Telekom, yeni faturasız müşterileri için ‘Selfy Avantaj Paketleri’ni 39 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılara sunuyor.
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Türk Telekom, Selfy Avantaj Paketleri ile gençlere oyun, video ve sosyal medya gibi pek çok mecrada interneti diledikleri gibi kullanmalarını sağlayacak dört ayrı seçenek hazırladığını duyurdu. Türk Telekom Selfy müşterileri, Selfy Avantaj Paketleri’nde 4 GB’lık paketi 39 TL’ye, 8 GB’lık paketi 45 TL’ye, 16 GB’lık paketi 63 TL’ye ve 24 GB’lık paketi 75 TL’ye özgürce kullanabiliyorlar.
Selfy Avantaj Paketleri sayesinde interneti uygun fiyata kullanabilen Selfy’liler, 750 dakika ve 250 SMS’i de gönüllerince değerlendirebiliyorlar. Ayrıca Selfy kullanıcıları Sil Süpür’den her ay bir kereye mahsus, haftalık 4 GB da hediye kazanıyor. Müşteriler bu paketlere mobil hatlarından 4545’e SMS göndererek sahip olabiliyorlar.
Selfy dünyasında başrol Gençlerin
Türk Telekom’un 25 yaş ve altındaki gençler için faturalı-faturasız hatlarını içeren avantajlı Selfy dünyası, gençlerin hayatına sosyal medyada düzenlenen yarışmalar ve ilgi alanlarına özel fırsatlarla heyecan katarken anlaşmalı markalarla iş birliği yaparak özel indirimler sağlamayı ihmal eetmiyor.
Türk Telekom Hakkında;
180 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.(kaynak)
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