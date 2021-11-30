Tamamen elektrikli SUV Lotus Type 132, 2022 baharında geliyor!

Bir süre önce Emira modeli ile adeta yeniden dirildiğine şahit olduğumuz Lotus, Type 132 adını verdiği yeni SUV modeline ait ipucu videosunu yayınladı. Tamamen elektrikli olacağı bilinen aracın, bu bahar aylarında bizlerle buluşacağı açıklandı.

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İngiliz üreticinin paylaştığı son videoda, önceki ipucu videolarından farklı detaylar bulunmuyor. Fakat en önemli yeni detay olarak aracın tanıtım tarihinin doğrulanmasını gösterebiliriz. Type 132’de aktif aerodinamik parçaların yanı sıra aktif bir ön panjurun da yer alacağına dikkat çekiliyor. Ayrıca araçta, Lotus’un tabiriyle “Yeni nesil elektrikli araçlarında Lotus’un lider akıllı sürüş teknolojilerini” barındıran LiDAR sensörü olacak. Aracın ön konsoldan bağımsız bir bilgi-eğlence ekranına ve kabinde “birden fazla ekran, ses ve ışığı barındıran bir açılış seremonisine” sahip olacağı da gösteriliyor.

Son paylaşılan videoda çok aydınlatıcı detayların bulunmadığını başta da söylemiştik. Önceki ipucu videolarında ince LED far grupları ve yan aynaların yerine kamera yerleştirileceği gösteriliyordu. Ayrıca Type 132’de karbon fiber parçaların ve kesin hatlara sahip bir gövde yapısının bulunacağını da biliyoruz.

Elektrikli SUV modelinin detaylarını gizli tutan Lotus, Type 132’de, aks aralığı 2889 mm ve 3100 mm arasında değişen C ve E segmenti araçları da destekleyen yeni Premium mimarisini kullanacağını söylemişti. Bu mimarinin 2023 yılında dört kapılı bir coupe modele, 2025 yılında daha küçük boyutlu bir SUV ve 2026 yılında ise bir spor otomobilde kullanılacağı söyleniyor.

Lotus’un gelecekte karşımıza çıkaracağı elektrikli modellerinde 800 V teknolojisi ve 92-120 kWh değerleri arasında seçenekler sunan batarya paketleri olacak. Hatta İngiliz üretici, bazı modellerinin 0-100 km/s hızlanmasını üç saniyenin altında tamamlayacak şekilde üst düzey performans sunacağını söyledi.

Kaynak: Carscoops