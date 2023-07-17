Üç büyük operatörlerin (Turkcell, Türk Telekom, Vodafone) kullanıcılara sunduğu paketlerini inceliyoruz. Serinin ikinci videosunda operatörlerin mobil tarafta gençlere sundukları en ucuz tarifelere ve paketlere göz atıyoruz.

Bundan sonra ise üç operatöründe en üst ve ayrıcalıklara sahip olan paketlerine göz atacağız.

Peki siz hangi operatörü kullanıyorsunuz? Hangi operatör daha iyi çekim kuvvetine sahip ve hangi paketini kullanıyorsunuz, yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın, iyi seyirler…

#Turcell #Vodafone #TürkTelekom