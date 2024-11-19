Bu video serisinde Aydoğan geçmiş yıllarda efsaneleşen akıllı telefon modellerini listeliyor. Listemize Xiaomi efsaneleri ile devam ediyoruz.
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İçindekiler
Gelmiş Geçmiş En Efsane Xiaomi Telefonları | Efsaneler #3
Xiaomi’nin akıllı telefonları arasında farklı ilgi ve alaka gören efsane telefonları listeliyoruz. İşte Aydoğan’a göre en efsane Xiaoımi telefonları;
Xiaomi Mi Mix
- Ekran: 6,4 inç FHD+ IPS Ekran
- İşlemci: Snapdragon 821 (14 nm)
- Bellek: 4 GB / 6 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Kamera: 16 MP
- Batarya: 4400 mAh
Pocophone F1
- Ekran: 6,18 inç FHD+ IPS Ekran
- İşlemci: Snapdragon 845 (10 nm)
- Bellek: 6 GB / 8 GB
- Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB
- Kamera: 12 MP + 5 MP
- Batarya: 4000 mAh
Xiaomi Mi 9T Pro
- Ekran: 6,9 inç FHD+ AMOLED Ekran
- İşlemci: Snapdragon 855 (7 nm)
- Bellek: 6 GB / 8 GB
- Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB
- Kamera: 48 MP + 8 MP + 13 MP
- Batarya: 4000 mAh
Poco X3 NFC
- Ekran: 6,67 inç FHD+ IPS 120 Hz Ekran
- İşlemci: Snapdragon 732G (8 nm)
- Bellek: 6 GB / 8 GB
- Depolama: 64 GB / 128 GB
- Kamera: 64 MP + 13 MP + 2 MP + 2 MP
- Batarya: 5160 mAh
Xiaomi Mi 11 Ultra
- Ekran: 6,81 inç QHD+ AMOLED 120 Hz Ekran
- İşlemci: Snapdragon 888 5G (5 nm)
- Bellek: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Kamera: 50 MP + 48 MP + 48 MP
- Batarya: 5000 mAh