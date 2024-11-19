Bu video serisinde Aydoğan geçmiş yıllarda efsaneleşen akıllı telefon modellerini listeliyor. Listemize Xiaomi efsaneleri ile devam ediyoruz.

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Xiaomi’nin akıllı telefonları arasında farklı ilgi ve alaka gören efsane telefonları listeliyoruz. İşte Aydoğan’a göre en efsane Xiaoımi telefonları;

Xiaomi Mi Mix

Ekran: 6,4 inç FHD+ IPS Ekran

İşlemci: Snapdragon 821 (14 nm)

Bellek: 4 GB / 6 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Kamera: 16 MP

Batarya: 4400 mAh

Pocophone F1

Ekran: 6,18 inç FHD+ IPS Ekran

İşlemci: Snapdragon 845 (10 nm)

Bellek: 6 GB / 8 GB

Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB

Kamera: 12 MP + 5 MP

Batarya: 4000 mAh

Xiaomi Mi 9T Pro

Ekran: 6,9 inç FHD+ AMOLED Ekran

İşlemci: Snapdragon 855 (7 nm)

Bellek: 6 GB / 8 GB

Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB

Kamera: 48 MP + 8 MP + 13 MP

Batarya: 4000 mAh

Poco X3 NFC

Ekran: 6,67 inç FHD+ IPS 120 Hz Ekran

İşlemci: Snapdragon 732G (8 nm)

Bellek: 6 GB / 8 GB

Depolama: 64 GB / 128 GB

Kamera: 64 MP + 13 MP + 2 MP + 2 MP

Batarya: 5160 mAh

Xiaomi Mi 11 Ultra