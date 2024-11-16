Bu videoda bulunduğu fiyat segmentinde teknik özellikleriyle dikkat çeken TECNO CAMON 30 Pro’dan bahsediyoruz.
Ekran tarafında 6.78 inç boyutunda AMOLED 144Hz kullanması, ana kamerasında SONY IMX 890 sensörünü kullanması, 5000 mAh boyutunda 70W hızlı şarj destekli bataryası, işlemci tarafında Dimensity 8200 Ultimate olması telefonun en ön plana çıkan noktası.
23.500 TL fiyatla satın alınabilen TECNO CAMON 30 Pro hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.
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