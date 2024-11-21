Bu video serisinde Aydoğan geçmiş yıllarda efsaneleşen akıllı telefon modellerini listeliyor. Listemize Huawei efsaneleri ile başlıyoruz.

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Huawei’nin akıllı telefonları arasında farklı ilgi ve alaka gören efsane telefonları listeliyoruz. İşte Aydoğan’a göre en efsane Huwei telefonları;

Huawei Ascend P7

Ekran: 5 inç FHD IPS

İşlemci: Kirin 910T (28 nm)

Bellek: 2 GB

Depolama: 16 GB

Kamera: 13 MP

Batarya: 2500 mAh

Huawei Ascend Mate7

Ekran: 6 inç FHD IPS

İşlemci: Kirin 925 (28 nm)

Bellek: 2 GB / 3 GB

Depolama: 16 GB / 32 GB

Kamera: 13 MP

Batarya: 4100 mAh

Huawei P9

Ekran: 5,2 inç FHD IPS NEO

İşlemci: Kirin 955 (16 nm)

Bellek: 3 GB / 4 GB

Depolama: 32 GB / 64 GB

Kamera: 12 MP + 12 MP

Batarya: 3000 mAh

Huawei Mate 10 Pro

Ekran: 6 inç FHD+ OLED

İşlemci: Kirin 970 (10 nm)

Bellek: 4 GB / 6 GB

Depolama: 64 GB / 128 GB

Kamera: 12 MP + 20 MP B/W

Batarya: 4000 mAh

Huawei P30 Pro