Bu video serisinde Aydoğan geçmiş yıllarda efsaneleşen akıllı telefon modellerini listeliyor. Listemize Huawei efsaneleri ile başlıyoruz.
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İçindekiler
Gelmiş Geçmiş En Efsane Huawei Telefonları | Efsaneler #4
Huawei’nin akıllı telefonları arasında farklı ilgi ve alaka gören efsane telefonları listeliyoruz. İşte Aydoğan’a göre en efsane Huwei telefonları;
Huawei Ascend P7
- Ekran: 5 inç FHD IPS
- İşlemci: Kirin 910T (28 nm)
- Bellek: 2 GB
- Depolama: 16 GB
- Kamera: 13 MP
- Batarya: 2500 mAh
Huawei Ascend Mate7
- Ekran: 6 inç FHD IPS
- İşlemci: Kirin 925 (28 nm)
- Bellek: 2 GB / 3 GB
- Depolama: 16 GB / 32 GB
- Kamera: 13 MP
- Batarya: 4100 mAh
Huawei P9
- Ekran: 5,2 inç FHD IPS NEO
- İşlemci: Kirin 955 (16 nm)
- Bellek: 3 GB / 4 GB
- Depolama: 32 GB / 64 GB
- Kamera: 12 MP + 12 MP
- Batarya: 3000 mAh
Huawei Mate 10 Pro
- Ekran: 6 inç FHD+ OLED
- İşlemci: Kirin 970 (10 nm)
- Bellek: 4 GB / 6 GB
- Depolama: 64 GB / 128 GB
- Kamera: 12 MP + 20 MP B/W
- Batarya: 4000 mAh
Huawei P30 Pro
- Ekran: 6,47 inç FHD+ OLED
- İşlemci: Kirin 980 (7 nm)
- Bellek: 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Kamera: 40 MP + 8 MP + 20 MP
- Batarya: 4200 mAh