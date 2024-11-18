Xiaomi, Çin’deki Xiaomi 15 Serisi’nin tanıtımıyla beraber yeni yazılım olan HyperOS 2.0 tanıtımını da yaptı. 2024 bitmeden birçok Xiaomi akıllı telefon, tablet ve giyilebilir ürüne gelecek bu güncelleme ile marka daha akıcı ve sorunsuz bir deneyim vadediyor.

Xiaomi, HyperOS 2.0 güncellemesini ilk olarak Xiaomi 14T serisine verecek. Kasım ve Aralık ayı içerisinde birçok Xiaomi ürünü bu güncellemeyi alacak. Peki HyperOS 2.0, HyperOS 1.0 sürümünden farklı neler sunuyor, hangi ürünlere HyperOS 2.0 güncellemesi gelecek? Bu soruların cevaplarını videoda bulabilirsiniz.

Siz HyperOS 2.0 güncellemesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizin HyperOS 1.0 yazılımından memnun musunuz? HyperOS 2.0 güncellemesinden beklentileriniz neler? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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