Honda, Avrupa’daki ilk elektrikli moped olan Honda EM1’i tanıttı. Yeni Honda elektrikli moped, EICMA Milan Motosiklet Fuarı’nda görücüye çıktı.

Şirkete göre Honda EM1’in önümüzdeki yaz Avrupa pazarına girmesi bekleniyor. Honda Electric Moped ve Honda’nın 2025 yılına kadar piyasaya sürmeyi vaat ettiği on yeni elektrikli motosikletten ilki. Yeni elektrikli moped, Honda Mobile Power Pack piline sahip olacak. EM1’in ayrıca tek bir şarjla 40 km’den az olmayan bir menzile sahip olması bekleniyor.

Dış özellikler açısından Honda standında sergilenen Honda EM1 oldukça çekici görünüyor. Bir arka göbek motoruna sahip olan motorsiklet biniciyi ve bir yolcuyu barındırabilecek bir koltuğa da sahip.

Tek bir Honda Mobil Güç Paketi (MPP) pilinin kullanılması, mopedin çok güçlü olmadığı anlamına geliyor. Scooterın düşük hızlarda maksimum 40 km menzile ulaşılması bekleniyor. Moped, maksimum 45 km/s hıza ulaşabiliyor. Bu nedenle Honda EM1’in Avrupa’da bir L1e-B moped olarak sınıflandırılması muhtemel.

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