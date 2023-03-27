Nvidia’nın bulut oyun akış hizmeti GeForce Now, 2017 yılından beri MacOS ve 2018 yılından beri PC platformlarında kullanılıyor. Daha sonra Android ve iOS platformlarına da giriş yapan hizmet, Nvidia’nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, yüksek donanım isteyen oyunları telefon ve bilgisayarlardan indirme yapmadan oynamanızı sağlıyor.

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Ancak, geçtiğimiz günlerde ülkemizdeki fiyatlara zam yapan GeForce Now Türkiye (GAME+), şimdi de oyunculara aylık oynama sınırı getirdiğini duyurdu. NVIDIA GeForce Now abonelerine gönderilen e-postada, 1 aylık, 3 aylık ve 6 aylık Premium paketlerinde aylık oynama süresinin 200 saat ile sınırlandırılacağı belirtildi. Yapılan açıklamada, bazı kullanıcıların hesaplarını amacı dışında kullandıkları ve bu durumun oyun deneyimini ve servis kapasitesini etkilediği için böyle bir karar alındığı ifade edildi.

Yeni karar, 28 Mart itibarıyla devreye alınacak. Bu durumda, kullanıcılar günde ortalama 6 buçuk saat oyun oynayabilecekler. GeForce Now hizmeti, oyunseverlerin yüksek kaliteli oyun deneyimi yaşamasını sağlasa da, getirilen bu sınırlandırmaların kullanıcıların memnuniyetini azaltabileceği düşünülüyor.