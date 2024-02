GeForce NOW Haftalık Premium paket bir süredir bekleniyordu. Sonunda beklenen oldu ve bulut tabanlı oyun platformu NVIDIA GeForce NOW powered by GAME+, yeni paketiyle kullanıcıların karşısına çıktı. GeForce NOW Haftalık Premium paketi, kısıtlı süreli ve uygun fiyatlı bir seçenek olarak dikkat çekiyor. Bu yeni paket, oyun severlere daha kısa süreli erişim imkanı sunarken, aynı zamanda cazip bir fiyatlandırma sunuyor.

İçindekiler NVIDIA GeForce NOW Haftalık Premium Paketi Geldi

GeForce NOW Haftalık Premium paketi, diğer paketlerden farklı olarak sınırsız kullanım yerine haftada 10 saate kadar kullanım hakkı sunuyor. Kullanıcılar, 7 gün içinde toplam 10 saat boyunca GeForce NOW’a erişim imkanına sahip olacaklar.

Paket, öncelikli erişim, RTX ON, DLSS gibi diğer Premium özellikleri de içeriyor. Böylece, yüksek performans gerektiren oyunları, bulut oyunculuk aracılığıyla internete bağlı cihazlarda rahatlıkla oynama şansı sunuyor. Eğer kısıtlı vakte sahipseniz ve sürekli oyun başında zaman geçirmiyorsanız GAME+ tarafından sunulan bu teklif sizin için çok cazip olabilir.

Haftalık Premium paketi, lansman döneminde özel bir indirimle karşımıza çıktı. Buna göre, Haftalık Paket 7 Şubat saat 23.59’a kadar 170 TL fiyatla satılacak. Sonrasında ise fiyatı 240 TL’ye yükselecek. Diğer paketler sınırsız kullanım sunarken, fiyatlandırma şu şekilde:

1 Aylık: 340 TL

3 Aylık: 800 TL

6 Aylık: 1580 TL

12 Aylık: 2880 TL

GeForce NOW, kullanıcılarına esnek ve çeşitli paket seçenekleri sunarak her türlü kullanıcı ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Oyun tutkunları, haftalık veya aylık olarak tercih ettikleri paketi seçerek oyun deneyimlerini bulut tabanlı bir platformda yaşama fırsatı buluyorlar. NVIDIA GeForce NOW powered by GAME+’ın güçlü altyapısı ve geniş oyun kütüphanesi, oyunseverlere yüksek performanslı oyun deneyimleri sunmaya devam ediyor.

