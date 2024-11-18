Geçici vergi ödeme tarihi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Geçici vergi ödeme tarihi uzatıldı! Son gün ne zaman? 2024 yılı 3. dönem için yapılan açıklamaya göre, geçici vergi beyannamelerinin son ödeme tarihi uzatıldı. Özellikle bu dönemde vergi mükellefleri, ödeme tarihlerini yakından takip ediyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan duyuruya göre, 18 Kasım 2024 olarak belirlenen son ödeme tarihi, yeni bir karar ile değiştirildi.

Geçici Vergi Ödemesi Ne Zaman Bitiyor (2024 3. Dönem)

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 3. dönem geçici vergi ödeme tarihi için son gün 22 Kasım 2024’e kadar uzatıldı. Normalde 18 Kasım’da sona ermesi beklenen ödemeler, mükelleflerin rahatlaması amacıyla birkaç gün daha ertelendi. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan bu döneme ait gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri, artık yeni son tarihe kadar ödenebilecek. Bu karar, özellikle vergi yükümlülerinin işlerini kolaylaştıracak nitelikte.

Geçici vergi ödeme tarihi uzatımının bir diğer önemli noktası ise özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsıyor olmasıdır. Gelir İdaresi Başkanlığı bu mükelleflerin de ödeme tarihinin 22 Kasım’a kadar uzatıldığını açıkladı. Bu gelişme, pek çok vergi mükellefinin rahat bir nefes almasını sağladı.

Vergi ödemeleri yaklaşırken, birçok mükellef yeni tarihlere dikkat etmeli. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın duyurduğu uzatmaya göre, 22 Kasım 2024’e kadar ödeme yapmayan mükelleflerin cezai işlemle karşılaşmaması adına bu fırsatı değerlendirmesi büyük önem taşıyor.

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