Canlı yayın platformu Twitch, 2021 yılında yaşanan büyük bir siber saldırı sonucunda 125 GB’lık bir veri sızıntısıyla gündeme gelmişti. Bu olay, Türkiye’de yerleşik 35 bin 274 kişinin kişisel verilerinin ifşa edilmesine yol açtı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), veri güvenliği tedbirlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle Twitch‘e tam 2 milyon TL ceza kesti!

Twitch KVKK’dan 2 Milyon TL Ceza Yedi!

Yapılan incelemeler sonucunda, KVKK, Twitch platformunun olası risk ve tehditleri öngörme konusunda eksik kaldığını ve güvenlik önlemlerini veri ihlali gerçekleşmeden önce devreye sokmadığını tespit etti. Bu ihmal, platformun kullanıcıların kişisel verilerini koruma yükümlülüğünü yerine getirmediği anlamına geliyor. İhlalin ardından alınan tedbirlerin ise sorunları tamamen çözmekte yetersiz kaldığı belirtildi.

Kesilen cezanın 1 milyon 750 bin TL’si, “Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmaması” nedeniyle verilirken, 250 bin TL’si ise veri sızıntısı sonrası KVKK‘ye zamanında bildirim yapılmaması gerekçesiyle uygulandı. Bu sızıntıda, bazı ünlü Türk yayıncıların gelir bilgilerinin ortaya çıkması ve bit dolandırıcılığı gibi skandallar da gündeme gelmişti.

2021’deki bu olay, Twitch’in 125 GB boyutundaki veri sızıntısıyla sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde büyük yankı uyandırmıştı. Ancak özellikle Türkiye’deki kullanıcıların etkilenmesi, KVKK‘nın konuyla daha yakından ilgilenmesine neden oldu. Söz konusu cezayla birlikte, veri ihlali gibi olaylarda daha sıkı denetimlerin önemine bir kez daha vurgu yapılmış oldu.

Kullanıcıların kişisel verilerinin korunması adına bu tür cezaların caydırıcı etkisi olması bekleniyor. Ancak KVKK‘nın verdiği bu karar, sadece Twitch gibi dev platformlar için değil, diğer tüm veri işleyen şirketler için de bir uyarı niteliğinde.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu idari para cezası platformları daha sıkı önlemler almaya itecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!