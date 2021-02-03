Borderlands oyunları ile tanıdığımız Gearbox, büyük bir yayıncı şirket olan Embracer ile birleşiyor. Ortaklık, büyük oyunların habercisi olabilir.

Göz atmak isteyebilirsiniz: Her bütçeye uygun oyun konsollarına, özellikle Hepsiburada üzerinden göz atmak için tıklayınız.

reklam

Gearbox Software, merkezi Plano, Texas’ta bulunan ABD’li bir oyun şirketidir. Şirket özellikle Borderlands oyunlarıyla tanınıyor. Geliştiricilik hayatına Half-Life gibi popüler oyunları başka platformlara portlayarak başlayan şirket, buradan kazandığı tecrübe ve finans ile kendi oyunlarını geliştirdi. Borderlands oyunlarıyla popüler olan geliştirici, kısa süre önce serinin üçüncü oyununu çıkarmış ve bu Borderlands 3 ile övgü almayı başarmıştı. Şimdilerde şirket büyük bir hamleyle gündemde. Şirket, Embracer isimli büyük oyun yayıncısı ile birleşiyor. Çok daha büyük oyunlara hazır olun.

Gearbox büyük bir yayıncı ile birleşiyor

Gelen haberlere göre Gearbox, Embracer isimli şirket ile birleşiyor. Birleşme yaklaşık 363 milyon dolar değerinde. Bilmeyenler için Embracer, eski adıyla THQ Nordic, İsviçre merkezli bir video oyun şirketi. Özellikle büyük oyunların yayıncılığını yapan Embracer, Dead by Daylight ve Metro serisinin yayıncılığını yaptı. Şirket, bu satın alım sayesinde artık derin geçmişi ve deneyimi olan bir oyun şirketine sahip. Açıklanan detaylara göre Gearbox’ın Başkanı ve kurucusu Randy Pitchford, görevine aynı şekilde devam edecek. Bu birleşme Embracer’ı video oyunu dünyasında EA, Activison gibi büyük oyuncularla denk hale getirebilir. Özellikle Gearbox’ın yeni finansal gücüyle, nasıl oyunlar geliştireceği merak konusu. Konuyla ilgili gelişmeler için takipte kalın…

Göz atmak isteyebilirsiniz: Mass Effect Legendary Edition 14 Mayıs’ta PC ve konsollara çıkacak