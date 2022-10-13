GCHQ başkanı, Çin teknolojisinin İngiltere’nin güvenliği ve refahı için büyük bir risk oluşturduğunu söyledi. Sir Jeremy Fleming bir konferansta, Çin liderliğinin yurtiçinde ve yurtdışında kontrolü güvence altına almak için teknolojiyi kullandığını söyledi. Bunun İngiltere ve müttefikleri tarafından ele alınması gereken acil bir sorun olduğunu belirtti. Ayrıca Rusya ordusunun tükendiğini ancak henüz nükleer silah kullanımına dair bir işaret bulunmadığını söyledi.

İstihbarat teşkilatı başkanı, Çin’in “dünyanın teknoloji ekosistemini şekillendirerek stratejik avantaj” elde etmek için yola çıktığını söyledi.

Sir Jeremy, Çin Komünist Partisi’nin, insanların yaşamlarını destekleyen teknolojiyi, nüfuzunu yurtiçinde ve yurtdışında yerleştirmek ve gözetim için fırsatlar sağlamak için manipüle etmeyi amaçladığını savundu.

Çin’in dünyanın dört bir yanındaki ülkelere teknoloji ihraç ederek “müşteri ekonomileri ve hükümetler” yaratmaya çalıştığı konusunda uyardı. Bu ülkelerin Çin teknolojisini “gizli maliyetlerle” satın alarak “geleceği ipotek etme” riskini taşıdığını söyledi.

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi örneğe işaret etti:

Çin 120’den fazla ülkeye ihracat yapmak için inşa ettiğini söylediği BeiDou uydu sistemi. Bunun bireyleri izlemek için kullanılabileceğini belirtti. Ayrıca bir çatışma durumunda diğer ülkelerin uydularını devre dışı bırakma planlarıyla birleştirilebileceğini iddia etti.

Çin tarafından önerilen ve daha fazla hükümet kontrolü sağlayacak yeni internet standartları.

Önerdiği Çin dijital para birimleri için planlar, Pekin’in Rusya’nın deneyimlerinden ders almaya ve kendisini yaptırımların etkisinden izole etmeye çalıştığının bir işaretiydi.

“Bu videoları yapın, TikTok kullanın. Ama yapmadan önce düşünün.”

Ancak, gençlerin kişisel verilerinin ve nasıl paylaşılabileceğinin daha fazla farkında olmaları gerektiğini söylese de, TikTok’u çocukların kullanmasını durdurmayacağını söyledi.

Başkan verdiği demeçte, “Hayır, çocukların TikTok kullanmasını engellemezdim. Ama çocuğumla cihazlarındaki kişisel verileri hakkında nasıl düşündükleri hakkında konuşurdum. Burada bedava mal olmadığını anlamamızın çok erken yaşlardan itibaren gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Bu hizmetleri kullanırken verilerimizi bunun için ve orantılıysa değiş tokuş ediyoruz. Verilerin korunma biçiminden memnunuz, o zaman bu harika. Bundan en iyi şekilde yararlanın. Bu videoları yapın, TikTok kullanın. Ama yapmadan önce düşünün.” dedi.

Sir Jeremy, “Çin’in geleceğin teknolojisini kontrol etmesi kaçınılmaz değil. Gelecekteki stratejik teknoloji avantajımız, topluluk olarak bundan sonra ne yapacağımıza bağlı.” sözlerine ekledi.

Sir Jeremy, İngiltere üniversitelerinde Çin ile işbirliği hakkında “yetişkin” bir görüşme çağrısında da bulundu. Savunma veya gözetim bağları olan Çinli meslektaşları ile ortak projeler yürüten bazı eğitim kurumları konusunda tartışmalar yaşadı.

İngiltere’nin Çin’den gelen öğrencileri karşılamaya devam etmesi gerektiğini söyledi. Ancak “ek önlemlere ihtiyaç duyacağımız teknoloji alanlarında gerçekten net olun” dedi. İzleyicilere, yapay zeka ve kuantum hesaplama gibi alanların özellikle önemli olduğunu söyledi.

“Rus ordusu bitkin”

Sözlerinde Çin’in yanı sıra ayrıca Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline de değindi. Rusya ordusunun “bitkin” olduğunu ve erzak ve mühimmatın tükenmekte olduğunu söyledi. Mahkumların ve deneyimsiz adamların seferber edilmesinin “çaresiz bir durumdan söz ettiğini” belirtti. Ayrıca Putin’i hata yapmakla eleştirdi.

Rus ordusunun durumu hakkında konuşan Sir Jeremy, “mühimmatın tükendiğini” ve “kesinlikle arkadaşlarının azaldığını” söyledi. Rusya’nın son günlerdeki füze saldırılarının, kullanılan silah türleri açısından bir tırmanma olmadığını söyledi. Ancak Ukrayna genelindeki hedeflere yönelik füze saldırılarına değinerek Rusya’nın hala hasar verme konusunda “çok yetenekli” olduğunu gösterdiği konusunda uyardı. Sir Jeremy ek olarak, “Rusya’nın derin stokları ve uzmanlığı var. Yine de Ukrayna’da çok geniş bir alana yayılıyor.” dedi

Taktik nükleer silahların kullanımına ilişkin endişelerle ilgili olarak, bunların kullanımıyla ilgili herhangi bir konuşmanın “son derece tehlikeli” olduğunu, ancak kullanımlarının hala “umarım çok uzak” göründüğünü söyledi.

Ayrıca, hiçbir zaman garanti olmamasına rağmen, İngiltere ve müttefiklerinin herhangi bir hazırlığı tespit etmek için “iyi bir şansa” sahip olacağına inandığını söyledi.