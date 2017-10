Game of Thrones: Conquest Mobil Oyunu Dünya Genelinde Çıktı!

Game of Thrones: Conquest, Android işletim sistemli cihazlar için Play Store üzerinden indirilmeye sunuldu.

Son birkaç senedir dünyayı kasıp kavuran Game of Thrones efsanesi, bu kez mobil oyun platformunda boy göstermeye hazırlanıyor. Warner Bros. tarafından geliştirilen oyun, bugün itibarıyla resmi olarak Android platformu için dünya genelinde indirilmeye sunulmuş durumda. Ancak Game of Thrones hayranları, karşılaştıkları oyundan pek de memnun değiller.

Çünkü oyunun ‘gameplay’lerine ve içeriğine baktığımız zaman, sanki Warner Bros. yeni bir şeyler yapmaya üşenmiş de, Game of War’u bire bir kopyalamış gibi bir izlenim ediniyoruz. Oyunun oynanışı, görevlerin yapılışı ve diğer pek çok şey, oyunun orijinal bir görünüme sahip olmasından ziyade, Game of War’a gelmiş bir Game of Thrones yaması gibi duruyor diyebiliriz. Üstelik oyunun yapımcılığını hem bütçe bağlamında, hem de mobil oyun sektöründeki tecrübesi bağlamında Warner Bros. gibi bir firmanın üstlenmiş oluşu, beklentiyi yükseltmiş olsa da, şu an için gelen yorumlar oyunun pek beğenilmediği yönünde.

Oyuncuların, Game of Thrones: Conquest hakkında yaptıkları eleştirilerin başında ise oyun içi satın almalar vb para harcamanız gereken şeyler konusunda oyunun epey bir ‘aç gözlü’ oluşu.

Tüm bu eleştiriler ile birlikte, oyun bugün resmi olarak Android platformuna çıkışını yapmış durumda. İndirmek isteyenler buradan ulaşabilirler.