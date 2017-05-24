Game of Thrones 7. Sezon Fragmanında Savaş Sesleri Yankılanıyor

Her sezonu olay olan fantastik dizi Game of Thrones yeni fragmanı ile sevenlerinin heyecanını arttıracak görüntüleriyle dikkat çekti.

Milyonlarca izleyicisi olan Game of Thrones’un her sezonu oldukça olayı geçiyor. Popüler dizi için sadece birkaç ay varken tüm komplo teorileri ve meraklı bekleyiş kendini bugün yeniledi. Dizinin yeni sezonu ile ilgili yayınlanan fragmanda büyük savaşın başlamak üzere olduğunu görebiliyoruz. Fragmandan net olarak anlaşılanlar Kraliçe Cersei’nin yaklaşan savaş için hazırlandığını ve Jon Snow’un yine yaklaşan büyük savaş için Winterfell’de hazırlıklara başladığı. Elbette dizinin en çok merak edilen karakterlerinden birisi olan Ejderhaların Kraliçesi Daenerys de fragmanda yer alıyor. Sonunda Daenerys ve ejderhaları Demir Taht için Westeros’a dönüyor.

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Sezonlardır beklenen kış ile birlikte geleceği beklenen büyük savaş için yapılan hazırlıkların ekrana gelmesi ile birlikte yeni teoriler ortaya atılmaya başladı. Game of Thrones 16 Temmuz’da HBO’da yedinci sezonun başlangıcını yapacak.