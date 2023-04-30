Katlanabilir akıllı telefon pazarı oldukça büyük bir pazar. Bu pazarı oluşturan ve domine eden marka da Samsung. Güney Koreli şirket dikey katlanabilir formdaki Galaxy Z Flip ve yatay katlanabilir formdaki Galaxy Z Fold serileri ile pazar lideri konumunda.

Uzunca bir süredir Samsung, Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 üzerinde çalışıyor. Katlanabilir akıllı telefonların renkleri, teknik özellikleri, tasarımları sızdırıldı. Bunları sizinle önceden paylaşmıştık. Geldiğimiz noktada bugün ise katlanabilir akıllı telefonların gerçek görüntüleri sızdırıldı. Detaylara göz atalım.

Tasarım konusunda önceki nesil olan Galaxy Z Fold 4 ile çok büyük bir fark bulunmuyor. Önceki nesilde olduğu gibi üçlü kamera kurulumu sol üst köşeye yerleştirilmiş. Bu kamera kurulumunun yanında ise bir adet LED flaş gözlere çarpıyor. Galaxy Z Fold 4’te LED flaş kamera kurulumunun altında konumlandırılmıştı.

Önceki nesilden bu nesle en önemli gelişme akıllı telefon katlanmış bir şekilde iken kalınlığının azaltılması. Galaxy Z Fold 5 kapalıyken 154,9 x 67,1 x 13,5 mm ölçülerinde olacak ve “droplet” tasarımı kullanan yeni menteşe sayesinde önceki modellerden önemli ölçüde daha ince olacak. Bu yeni menteşe tasarımında akıllı telefon katlandığı zaman arada herhangi bir boşluk kalmayacak.

Galaxy Z Fold 5 açık iken 154,9 x 129,9 x 6,3 mm ölçülerinde olacak.

Katlanabilir akıllı telefonun lansman tarihi hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Bakalım katlanabilir akıllı telefon pazarında yerini sağlamlaştırmaya çalışan diğer markalar Vivo, Oppo, Xiaomi bu durum karşısında ne yapacak?