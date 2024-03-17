Akıllı telefonlarda telefon ömrünü belirleyen temel faktör güncelleme desteği. Bir akıllı telefon güncelleme aldığı sürece kullanılabilir oluyor. Güncelleme desteği bittikten sonra ise çoğunlukla yavaşlamaya başlıyor. Bu bağlamda en çok güncelleme desteği sunan markaların başında Apple ve Samsung geliyor. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geldiğimiz noktada bugün Galaxy Z Fold 5 Mart güncellemesi yayınladı. Detaylara bakalım.

Galaxy Z Fold 5 Mart güncellemesi neler sunuyor?

Galaxy Z Fold 5 Mart güncellemesini alıyor. Bu güncelleme Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile birlikte geliyor. Galaxy Z Fold 5 Mart güncellemesi şimdilik tüm ülkelerde yayınlanmadı, sadece Hindistan’da kullanılabiliyor. Galaxy Z Fold 5 Mart güncellemesi akıllı telefonunuza gelmediyse Ayarlar> Yazılım güncelleme kısmından güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Galaxy Z Fold 5 Neler Sunuyor?

Akıllı telefon 6.2 inç büyüklüğünde bir dış ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 904×2316 piksel çözünürlük sunuyor. 120 hz ekran yenileme hızına sahip ekran 402 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. İç ekran tarafında ise bizleri 7.6 inç büyüklüğünde bir ekran karşılıyor. Bu ekran 1812×2179 piksel çözünürlük sunuyor. İç ekran 120 hz ekran yenileme hızına sahip ve 374 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Her iki ekran da Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor.

Galaxy Z Fold 5 kaputun altında Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 12 GB RAM ve 256 GB/ 512 GB/ 1 TB dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, gücünü 25W kablolu şarj hızına sahip 4400 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

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Galaxy Z Fold 5 üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde OIS destekli bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 10 MP çözünürlüğünde telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 10 MP çözünürlüğünde bir ön kamera ve 4 MP çözünürlüğünde ikinci ön kamera bulunuyor.