Katlanabilir telefon sektöründe öncü işlere imza atan Samsung’un bu yıl karşımıza Galaxy Z Fold 5 ile çıkması bekleniyor. Sızıntıları ile ünlü Ice Universe‘e göre; Samsung’un yakında tanıtılacak olan Galaxy Z Fold 5’i, dumbbell olarak isimlendirilen menteşeyi terk ederek droplet menteşe tasarımına geçiş yapacak. Galaxy Z Fold 5’te kullanılan en son teknolojinin ana ekrandaki katlama izini ortadan kaldırması bekleniyor.

İçindekiler Galaxy Z Fold 5 ile menteşe değişecek

Galaxy Z Fold 5 ile menteşe değişecek

Samsung, amiral gemisi katlanabilir telefonunun geliştirilmesi boyunca benzer bir menteşe tasarımını sürdürdü. Önceki dört neslinde iç ekranda gözle görülür bir katlama izi yaşandı. Şu anda, menteşe söz konusu olduğunda katlanabilir cihazlar için iki ana tasarım bulunuyor. Samsung artık yeni tasarıma geçiş yapacak gibi görünüyor.

Samsung’un eski yaklaşımı, ekranı ve ultra ince camını kıvırmayı içeriyor. Bu da iç ekranda gözle görülür bir kırışıklık ve telefonun gövdesi kapatıldığında hafif bir açıyla sonuçlanıyor. Bu tasarım hem Samsung Fold hem de Flip modellerinde kullanılıyor.

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OPPO, Motorola ve diğerleri gibi diğer birçok akıllı telefon üreticisi, katlanabilir akıllı telefonları için ekranın menteşe alanına hafifçe esnemesini sağlayan ve daha küçük bir yarıçap ve daha az kırışıklıkla sonuçlanan droplet menteşe tasarımını benimsedi. Samsung’un da artık çaresiz kalan çözümü yerine droplet tasarıma geçiş yapmasına kesin gözüyle bakılıyor diyebiliriz.

Ana ekrandaki katlama izi, özellikle video veya diğer içerikleri izlerken ana ekranı kullanırken görülebildiği ve hissedilebildiği için Galaxy Z Fold and Flip serisi için kalıcı bir sorun oldu. Galaxy Z Fold4, önceki modellere kıyasla kırışıklığı en aza indirmede iyileştirmeler yapmış olsa da, bu konuda OPPO Find N ve OPPO Find N2 gibi cihazların performansı Samsung’a kök söktürüyor diyebiliriz.

Katlama teknolojisinin yanında telefonun 12MP ultra geniş kamera ve 2x optik zoomlu 64MP telefoto kamera eşliğinde 108MP kameraya sahip olacağı da söyleniyor. Bakalım katlanabilir canavar bu yıl kartları yeniden dağıttıracak mı? Rakipleri Huawei ve OPPO bu alanda telefon tanıtmaya devam edecek mi? Bekleyip göreceğiz.