Samsung’un yıllık Unpacked etkinliği 26 Temmuz’da gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu etkinlikte Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5 adında 5. nesil katlanabilir cihazların yanı sıra bir dizi yeni cihazın tanıtımı yapılacak. Bu cihazlar zaten ortaya çıktı. Şimdi ise sızıntıcı billbil-kun bu cihazların fiyatlarını sızdırdı.

Rapora göre, Galaxy Z Flip 5’in 256GB modelinin Fransa’da 1.199 Euro, 512GB depolama modelinin ise 1.339 Euro olacağı belirtiliyor. Galaxy Z Fold 5 ise 256GB, 512GB ve 1TB olmak üzere üç farklı depolama modeliyle satışa sunulacak. Bu modellerin fiyatları sırasıyla 1.899 Euro , 2.039 Euro ve 2.279 Euro olacak.

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Samsung Galaxy Z Flip 5, 2.176 x 1.812 piksel çözünürlüğe sahip 7.6 inç Dinamik AMOLED ekran ve 120Hz pürüzsüz yenileme hızı sunabilir. Ayrıca, 6.2 inç boyutunda ve yine 120Hz yenileme hızına ve 2.316 x 904 piksel çözünürlüğe sahip bir kapak ekranı içereceği söyleniyor.

Cihaz, Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti tarafından desteklenen 12 GB RAM ve 1 TB’a kadar depolama ile birleştirilecek. Kamera açısından, üçlü bir arka kamera kurulumuyla ilgili iddialar bulunuyor ve bu kameralardan birinin 50 megapiksel olabileceği söyleniyor. Ön kamera hakkında ise birincil ekranda gizli bir 5 megapiksel ekran altı kamera ve ikincil panelde 10 megapiksel bir kamera olduğu tahmin ediliyor.

Bağlantı özellikleri olarak, cihazın NFC, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, USB-C 3.2 bağlantı noktası, nanoSIM ve eSIM desteği gibi özelliklere sahip olabileceği söyleniyor. Bu özellikler doğruysa, kullanıcılara sorunsuz bir şekilde bağlantı sağlamak için çeşitli seçenekler sunulacak.

Galaxy Z Flip 5, önceki modele göre daha büyük bir kapak ekranı ve yükseltilmiş bir tasarımla gelecek. Tahmini olarak 3,4 inç boyutunda ve HD çözünürlüğe sahip olacak. Birincil ekran, Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç Dinamik AMOLED panel olabilir.

Söylentilere göre Galaxy Z Flip 5, Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile birlikte potansiyel olarak 8 GB RAM ve 512 GB’a kadar dahili depolama ile donatılacak. Ayrıca, 3.700 mAh pil ile güçlendirilecek ve Android 13 tabanlı bir işletim sistemiyle çalışması bekleniyor. Bağlantı için USB Type-C 3.2, Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 6E teknolojisi desteği sunabilir.