Samsung bu sene yeni katlanabilir akıllı telefonlarını tanıttı. Bu akıllı telefonların arasında bulunan Galaxy Z Flip 5, öbür katlanabilir akıllı telefonlara kıyasla daha uygun bir fiyat sunduğu için beğenildi. Geldiğimiz noktada bugün ise Samsung, Galaxy Z Flip 5 için sarı renk seçeneğini piyasaya sürüyor. Detaylara bakalım.

Sarı renk seçeceği ilk olarak Hindistan pazarında satışa çıkacak. İlerleyen zamanlarda diğer ülkelere de gelmesi bekleniyor.

Galaxy Z Flip 5 Neler Sunuyor?

Akıllı telefon 6.7 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 1080×2640 piksel çözünürlük sunuyor. 120 hz ekran yenileme hızına sahip ekran 425 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Kapak tarafında ise bizleri 3.4 inç büyüklüğünde bir ekran karşılıyor. Bu ekran 720×748 piksel çözünürlük sunuyor. Her iki ekran da Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor.

Galaxy Z Flip 5 kaputun altında Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, gücünü 25W kablolu şarj hızına sahip 3700 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alacak.

Galaxy Z Flip 5 ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 12 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 10 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.