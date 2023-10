Samsung bu sene yeni katlanabilir akıllı telefonlarını tanıttı. Bu akıllı telefonların arasında bulunan Galaxy Z Flip 5, öbür katlanabilir akıllı telefonlara kıyasla daha uygun bir fiyat sunduğu için beğenildi. Geldiğimiz noktada bugün ise Samsung, Galaxy Z Flip 5 için sarı renk seçeneğini piyasaya sürüyor. Detaylara bakalım.

Sarı renk seçeceği ilk olarak Hindistan pazarında satışa çıkacak. İlerleyen zamanlarda diğer ülkelere de gelmesi bekleniyor.

This festive season, lights will guide you to the flip side 🙂 The all-new #GalaxyZFlip5 in yellow – Coming soon.

Know more: https://t.co/SS4IaBRtDs. #JoinTheFlipSide #FlexInYellow #Samsung pic.twitter.com/SvmFjWJsma

— Samsung India (@SamsungIndia) October 11, 2023