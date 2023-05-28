Samsung’un önümüzdeki bir Unpacked etkinliğinde, yeni nesil katlanabilir Galaxy cihazlarını, akıllı saatlerini ve tabletlerini tanıtması bekleniyor. Etkinliğin normalde Ağustos’ta gerçekleşmesi beklenirken, bu yıl Temmuz ayının sonunda yapılması planlanıyor. Samsung Galaxy Z Flip 5 modeli, resmi lansman öncesinde birçok sızıntı ve söylentiye konu oldu. Şimdi ise, yaklaşan cihazın renk seçenekleri hakkında ayrıntılar ortaya çıktı.

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Bu yeni gelişme, Display Supply Chain Consultants’ın CEO’su Ross Young’dan geldi. Young’ın tweet’ine göre, Samsung Galaxy Z Flip 5 modeli dört yeni renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek. Bu renkler Mavi, Yeşil, Platin ve Sarı olarak belirtiliyor. Ayrıca, cihazın daha önce duyurulan Bej, Gri, Açık Yeşil ve Açık Pembe gibi diğer renklerde de sunulacağı belirtiliyor. Young ayrıca Galaxy Z Fold 5 modelinin Mavi ve Platin renklerinin yanı sıra Bej, Siyah ve Açık Mavi gibi daha fazla renk seçeneğiyle geleceğini ifade ediyor.

Sızdırılan görsellere göre, Samsung Galaxy Z Fold 5 modeli, OPPO Find N2 Flip, Vivo X Flip ve yakında piyasaya sürülecek olan Motorola Razr Ultra gibi modellerin çoğunda bulunan büyük bir ikincil ekrana sahip olacak gibi görünüyor. Ancak, Güney Koreli markanın yeni nesil katlanabilir kapağına sahip telefonun ekranı, çift arka kamera kurulumu için yer sağlamak amacıyla klasör benzeri bir çentik şeklinde olacak. Ekranın 3.4 inç boyutunda ve 720p çözünürlükte olması bekleniyor. Daha önceki bir rapora göre, cihaz ekran kapalıyken garip görünecek bir çentik oluşumunu engellemek için siyah bir arka panele sahip olacak.