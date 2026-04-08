Eskiden akıllı telefon dünyasında efsanevi Nokia markasının arkasındaki güç olarak tanıdığımız HMD, şimdi kendi ismiyle sektöre yön vermeye çalışıyor. Şirketin bir süredir üzerinde çalıştığı giriş ve orta segment cihazlara dair heyecan verici sızıntılar ortaya çıkmaya başladı. Özellikle uygun fiyatlı ve uzun ömürlü cihaz arayanların ilgisini çeken HMD Crest 2 ve abisi konumundaki HMD Crest 2 Pro cephesinde sular ısınıyor. Peki sızdırılan fiyat ve donanım detaylarıyla HMD Crest 2 ve HMD Crest 2 Pro kullanıcılara tam olarak neler vadediyor?

HMD Crest 2 ve HMD Crest 2 Pro donanım detayları sızdırıldı

Gelen son sızıntılara göre HMD Crest 2 ve HMD Crest 2 Pro modelleri, fiyat performans odaklı bütçe dostu akıllı telefon arayışında olanları sevindirecek gibi duruyor. Her iki cihazın da kalbinde Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 4 Gen 4 yonga setinin yer alacağı konuşuluyor. Bu işlemci, günlük kullanımda akıcı bir deneyim sunarken güç verimliliği konusunda da oldukça iddialı bir mimariyle geliyor. Cihazların ikisinde de 6.78 inç boyutunda yüksek renk doğruluğu sağlayan AMOLED ekran paneli bulunması bekleniyor.

Ekran tarafındaki temel fark ise tazeleme hızlarında karşımıza çıkıyor. Standart model 90 Hz akıcılık sunarken, Pro versiyonun 120 Hz yenileme hızıyla geleceği iddia ediliyor. Yüksek yenileme hızı, özellikle sosyal medya akışlarında gezinirken veya menüler arası geçişlerde gözle görülür bir pürüzsüzlük sağlıyor. Ayrıca her iki telefonda da 6000 mAh kapasiteli devasa bir batarya kullanılacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. Böylesine büyük bir pil, yoğun kullanımda bile günü rahatlıkla çıkarmanızı, hatta şarj aletini unutmanızı sağlayacak harika bir avantaj diyebiliriz.

Fiyat etiketleri ve Avrupa pazarına özel HMD Key 2 detayı

Kameralara baktığımızda HMD Crest 2 modelinin 50 Megapiksel, daha gelişmiş olan HMD Crest 2 Pro versiyonunun ise 64 Megapiksel ana kameraya sahip olacağı söyleniyor. Kutudan direkt olarak Android 16 işletim sistemiyle çıkacağı iddia edilen bu cihazların fiyatları da oldukça rekabetçi görünüyor. Standart versiyonun Hindistan pazarına özel olarak yaklaşık 131 dolar seviyesinden satışa sunulacağı konuşuluyor. Daha üst düzey donanım arayanlar için hazırlanan Pro model ise 183 dolarlık fiyat etiketiyle Temmuz ve Eylül ayları arasındaki dönemde raflardaki yerini alabilir.

Şirketin planları sadece bu iki cihazla sınırlı kalmıyor. Avrupa pazarındaki kullanıcılar için oldukça mütevazı donanıma sahip HMD Key 2 modeli de yolda. Yaklaşık 60 ile 70 sterlin arasında bir fiyatla satılması beklenen bu giriş seviyesi cihaz, 6.56 inç HD+ ekrana ve Unisoc T310 işlemciye sahip olacak. 5000 mAh bataryası ve sade özellikleriyle, akıllı telefondan beklentisi sadece temel iletişim ve mesajlaşma olan kullanıcılara hitap ettiğini söylemek yanlış olmaz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? HMD'nin bu yeni uygun fiyatlı cihazları piyasada beklenen etkiyi yaratabilir mi?