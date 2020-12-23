Galaxy Watch Active 2 yeni renk seçeneğiyle sahalara geri dönüyor

Samsung’un eski akıllı saat modellerinden Samsung Galaxy Watch Active 2, önümüzdeki yıl yepyeni rengiyle tüketicilerin huzuruna bir kez daha çıkacak. Galaxy S21 serisini de kapsayan Samsung UNPACKED etkinliğinde karşımıza çıkacak olan saat, teknik özellikler bakımındansa herhangi bir değişikliğe sahip olmayacak.

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Galaxy Note 20 serisiyle birlikte yeni akıllı saat modeli Galaxy Watch 3’ü tanıtan Samsung, eski akıllı saatlerinden vazgeçmemiş gibi görünüyor. Zira şirketin, 2019’da tanıttığı Galaxy Watch Active 2’yi yepyeni bir renk seçeneğiyle tüketicilerin karşısına yeniden çıkaracağı ortaya çıktı. Bununla birlikteyse Galaxy Watch Active 2’nin teknik özelliklerinde herhangi bir değişiklik olmayacak.

Samsung Galaxy Watch Active2, Rose Gold renk seçeneği ile 2021 yılında yeniden piyasaya sürülecek. Samsung’la ilgili yaptığı güvenilir sızıntılarla bilinen Evan Blass’ın paylaşımına göre, şirket Galaxy Watch Active 2’nin teknik özelliklerindeyse hiçbir değişikliğe gitmeyecek. Konuyla alakalı olarak Evan Blass, Rose Gold renkli Galaxy Watch Active 2’nin tüm çıplaklığıyla göründüğü fotoğrafları da paylaştı.

Galaxy Watch Active 2 Rose Gold rengi böyle görünüyor

Hatırlatmak gerekirse, Samsung Galaxy Watch Active 2’nin hâlihazırda Türkiye’de Under Armour Mat Siyah, Mat Gümüş, Mat Altın, Mat Siyah renk seçenekleri ve beraberinde göreceli olarak aralarından seçim yapabileceğiniz birkaç farklı renkten oluşan kayışları bulunuyor. 2021 yılında çıkacak Rose Gold renk seçeneği ise işte bu renklerin arasında kendisini tüm şıklığıyla ayrı bir konumda tutacak.

Galaxy Watch Active2, Rose Gold seçeneğine ek olarak bir de tüketicilere pembe altın renkli metal kasa ile tümleşik mor renkli bir kordon sunacak gibi duruyor. Evan Blass tarafından paylaşılan görüntüyle birlikte kendisini net bir şekilde belli eden bu renk kombinasyonlarının, Galaxy S21+’ın birkaç gün önce sızdırılan Phantom Violet rengine sahip varyantıyla birebir aynı olduğunu da küçük bir dipnot olarak ekleyelim.

Galaxy Watch Active 2’nin teknik özellikleri

Samsung Galaxy Watch Active 2, sahiplerine Süper AMOLED panelle desteklenen kapasitif bir dokunmatik ekran sunuyor. Tamı tamına 16 milyon renk gamına sahip olan bu panelin, yaptığımız incelemelerden de yola çıkarak bir akıllı saatten beklenen ekran performansını hayli hayli verebildiğini belirtmek istiyorum.

Galaxy Watch Active 2, gücünü ise Samsung’un akıllı saatleri için geliştirdiği ve 2018 yılından itibaren Galaxy Watch ailesinde kullanmaya başladığı 10 nm üretim teknolojisiyle üretilmiş Exynos 9110 yonga setinden alıyor. Bu yonga setinin içerisine 1.15 GHz hızlarında çalışan Cortex A53 çekirdekleri dahil edilmiş. Ekran kartı bölümünde ise Mali-T720’yi görüyoruz.

Samsung Galaxy Watch Active2 incelemesi