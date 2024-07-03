Samsung, Galaxy Unpacked etkinliği öncesinde yeni ürünlerini tanıtmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Etkinlikte, Galaxy Watch 7 serisi, altıncı nesil katlanabilir cihazlar ve yeniden tasarlanan Galaxy Buds 3 serisi gibi pek çok yenilik yer alacak. Galaxy Watch 7 Exynos W1000 işlemcisi ile birlikte bu etkinlikte tanıtılacak.

Galaxy Watch 7 Exynos W1000 ile neler sunacak?

Samsung’un tanıttığı Exynos W1000 çipi, 3nm GAA süreci ile geliştirilmiş ve performans açısından önceki modellere göre büyük iyileştirmeler sunuyor. Exynos W1000, 3,7 kat daha hızlı çok çekirdekli performans ve 3,4 kat daha hızlı tek çekirdek performansı vaat ediyor. Ayrıca, uygulamaların 2,7 kat daha hızlı başlatılacağını ve aralarında sorunsuz geçiş yapılacağını belirtiyor. Bu gelişmeler, Galaxy Watch 7 Exynos W1000 çipinin ne kadar güçlü olacağını gösteriyor.

Exynos W1000, güç verimliliği açısından da büyük bir adım atıyor. Samsung, bu yeni çipin, Galaxy Watch 6 serisinde kullanılan 5nm tabanlı Exynos W930 yonga setine kıyasla daha verimli olacağını belirtiyor. Şirket, Exynos W1000’in, akıllı saatinizi ne sıklıkla şarj etmeniz gerektiğine dair beklentileri yeniden tanımlayacağını söylüyor. Bu da Galaxy Watch 7 Exynos W1000 çipinin uzun pil ömrü sunacağına işaret ediyor.

Yeni çipin teknik özelliklerine baktığımızda, Exynos W1000, 1,6 GHz saat hızına sahip bir adet Cortex-A78 ve 1,5 GHz saat hızına sahip dört adet Cortex-A55 olmak üzere toplam beş CPU çekirdeği ile donatılmıştır. Bu, qHD (960×540) ve 640×640 çözünürlüklü ekranlara kadar destekleyen Mali-G68 MP2 GPU ile eşleştirilmiştir. Ayrıca, 32 GB’a kadar eMMC depolama ve LPDDR5 bellek desteği sunar. Daha iyi ısı dağılımı ve daha küçük boyut için Fan Çıkışlı Panel Seviyesi Paketlemesini (FO-PLP) kullanır. Bu özellikler, Galaxy Watch 7 Exynos W1000 çipinin ne kadar yetenekli olduğunu gösteriyor.

Exynos W1000 çipinin daha küçük boyutları, Galaxy Watch 7 serisinin pil kapasitesini artırmasına olanak tanır. Bu da, daha yüksek pil kapasitesi ve daha düşük güç tüketimi ile daha uzun pil ömrü sağlar. Yeni çip, 2.5D her zaman açık ekran (AOD) motoru ile de donatılmıştır. Bu, gelişmiş ekran ve zengin ayrıntılara sahip saat yüzleri sunar. AOD kullanıcı arayüzü unsurları bir bakışta daha net ve kolay kavranabilir hale gelir. Bu özellikler, Galaxy Watch 7 Exynos W1000 çipinin kullanıcı deneyimini nasıl iyileştireceğini ortaya koyar.

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Galaxy Watch 7 serisi, Exynos W1000 çipinin sağladığı yenilikler ve iyileştirmeler ile dikkat çekiyor. Güçlü performans, uzun pil ömrü ve gelişmiş ekran özellikleri, Galaxy Watch 7 Exynos W1000 çipinin ne kadar ileri bir teknoloji sunduğunu gösteriyor. Bu yenilikler, kullanıcıların akıllı saat deneyimini daha da iyileştirecek.