Samsung’un Temmuz sonundaki Unpacked etkinliği yaklaştıkça, etkinliğin yıldızlarından olması beklenen Galaxy Watch 6 serisi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Galaxy Watch 6 serisi için iddia edilen pil ve donanım özellikleri, Samsung’un bir sonraki akıllı saatleri için daha iyi pil ömrüne ve performansa işaret ediyor. İşte yeni Galaxy Watch’lar hakkındaki son bilgiler!

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Bir Twitter kullanıcısı, Galaxy Watch 6 ve 6 Classic’in pil boyutlarıyla ilgili bazı bilgiler paylaşarak daha önceki sızıntıları doğruladı. Söylentilere göre bu özellikler aşağıdaki gibi:

Galaxy Watch 6 (40mm): 300mAh pil

Galaxy Watch 6 (44mm): 425mAh pil

Galaxy Watch 6 Classic (43mm): 300mAh pil

Galaxy Watch 6 Classic (47mm): 425mAh pil

Mart ayında sertifika belgelerinde ortaya çıkan Watch 6 serisi için bu özelliklerin ortaya çıktığını ilk kez görmüyoruz. O zamanki kapasiteler de şimdi paylaşılanlarla aynıydı, bu nedenle durumun böyle olması giderek daha olası görünüyor. Dahası, bunlar Watch 5 serisine ve hatta Watch 4 Classic’e kıyasla memnuniyet verici gelişmeler olacak.

Watch 5’in 40 mm’lik modelinde 284 mAh pil bulunurken, 44 mm’lik modelde 410 mAh pil yer alıyordu. 2021 yılında tanıtılan Watch 4 Classic, farklı boyut varyantları için 247mAh ve 361mAh bataryaya sahipti.

Yaklaşan giyilebilir serinin eskiye göre %20 daha uzun pil ömrü sunacağı söyleniyor. Bu da Watch 6 serisi için söylentilere konu olan Exynos çipinden kaynaklanıyor olabilir. Samsung’un Exynos W930 adını taşıyan bir sonraki giyilebilir işlemcisi kısa süre önce bir Bluetooth sertifikasında ortaya çıktı.

Söylentilere göre Samsung, bu seride performans artışında değil, güç verimliliğine odaklanacak. Performans artışı ise %10 seviyesinde olacak. Bu azımsanacak bir oran değil. Akıllı saatlerle yaptıklarımız göz önünde bulundurulduğunda, %10’luk performans artışı istenen bir şey.

Gönderide ayrıca Galaxy Watch 6 serisinin 2GB RAM ve 16GB dahili depolama alanına sahip olacağı belirtiliyor. Bu, benzer dahili bellek özellikleri sunan Galaxy Watch 5’e oldukça benziyor, ancak eklenen RAM işleri hızlandırmaya yardımcı olmalı.

Geçtiğimiz günlerde internete sızan bir dizi Galaxy Watch 6 basın görselinde cihazın tam tasarımı, bazı modellerde daha ince çerçeveler ve dönen çerçevenin geri dönüşü gösterilmişti.

Samsung’un Temmuz ayı sonunda düzenleyeceği Unpacked etkinliğine her geçen dün daha da yaklaşıyoruz. Tanıtım yaklaştıkça her geçen gün yeni detaylar da ortaya çıkıyor. Tanıtıma birkaç gün kala cihazların birçok özelliğinin artık kesinleşmiş olması bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy Watch 6 serisi nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!