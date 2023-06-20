Samsung Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 6 Classic‘in Temmuz ayı sonunda bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliği sırasında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Güney Koreli üretici geçtiğimiz günlerde bir sonraki Unpacked etkinliğinin Güney Kore’nin Seul kentinde düzenleneceğini doğruladı. Galaxy Watch 6 serisinin yanı sıra Samsung’un Galaxy Fold 5, Galaxy Flip 5, Galaxy Buds 3 ve Galaxy Tab S9 serilerini de tanıtması bekleniyor. Samsung, Galaxy Watch 6 serisi hakkında resmi olarak herhangi bir ayrıntı açıklamamış olsa da, bir rapor yaklaşan akıllı saatlerin fiyatını sızdırdı.

Dealabs tarafından yayınlanan bir rapora göre, Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 6 Classic Fransa’da sırasıyla 319,99 Euro ve 419,99 Euro olarak fiyatlandırılacak.

Samsung Galaxy Watch 6 40mm sadece Bluetooth varyantının 319,99 Euro’ya mal olacağı bildirilirken, LTE versiyonunun 369,99 Euro fiyat etiketi taşıyacağı söyleniyor. Rapora göre 40 mm’lik modeller Grafit ve Krem renk seçenekleriyle sunulacak. Bu arada, Galaxy Watch 6’nın yalnızca 44 mm Bluetooth varyantının 349,99 Euro’ya, LTE varyantının ise 399,99 Euro’ya mal olabileceği söyleniyor. 44mm’lik varyantın Grafit ve Gümüş renklerinde satılacağı da bilgiler arasında.

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Öte yandan, Bluetooth’lu Galaxy Watch 6 Classic 43mm temel varyantının 419,99 Euro’ya mal olacağı ve LTE varyantının 469,99 Euro fiyatla satılacağı söyleniyor. Rapora göre, Galaxy Watch 6 Classic 47mm seçeneği Bluetooth varyantı için 449,99 Euro ve LTE modeli için 499,99 Euro olarak fiyatlandırılacak. Her iki Galaxy Watch 6 Classic varyantının da Siyah ve Gümüş renk seçenekleriyle sunulacağı söyleniyor.

Galaxy Watch 6 serisi için sızdırılan fiyatlandırma doğru çıkarsa, Samsung’un yaklaşmakta olan akıllı saatlerinin fiyatlarını artırmış olabileceği görülüyor. Kısa bir süre önce Galaxy Watch 6 serisinin sızdırılan görselleri, Classic varyantının dönen çerçeveyi geri getirebileceğini öne sürdü. Gelecek serinin Exynos W930 işlemci ile geleceği ve yeni bir sağlık izleme özelliği sunabileceği de belirtiliyor.