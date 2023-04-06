Akıllı saatlerde ekran büyüdükçe deneyim iyileşiyor ve kolumuzda ufak çaplı bir bilgisayar taşıdığımız hissini çok daha iyi bir şekilde yaşayabiliyoruz. Bununla beraber dokunmatik kontroller de bambaşka bir hal alıyor ve saatle etkileşimimiz tamamen değişiyor. Akıllı saat pazarının devlerinden biri olan Samsung da bunu görmüş olacak ki, Galaxy Watch 6 Classic modelinin devasa bir ekranla geleceği iddia edildi!

Galaxy Watch 5 Pro’dan Bile Büyük Ekranla Geliyor!

Ünlü sızıntı kaynağı Ice Universe tarafından paylaşılan bilgilere göre Samsung’un yaklaşmakta olan Galaxy Watch 6 Classic modelinin selefinden daha büyük bir ekran boyutuna sahip olması bekleniyor. Galaxy Watch 3, Galaxy Watch 4 Classic ve Galaxy Watch 5 Pro’nun tümü 1.4 inç dairesel ekrana sahipken, yeni saatin 1.47 inç ekrana sahip olacağı söyleniyor.

Büyüyen ekranlar beraber ekranın çözünürlük değerinde de bir değişiklik bekleniyor. Buna göre, yeni saatin çözünürlüğü de iyileştirildi, ancak bu çözünürlüğün ne olduğu henüz doğrulanmadı. Yine de ekranın keskinliğini korumak için çözünürlüğün biraz daha yükseleceğini söylemek mümkün.

Daha büyük bir ekran ve artan çözünürlüğe ek olarak, Galaxy Watch 6 Classic’in birçok akıllı saat kullanıcısı tarafından sevilen bir özellik olan döner çerçeveye sahip olması bekleniyor. Akıllı saatini günlük hayatta sıklıkla kullananları hedefine alan bu saatte ivmeölçer, barometre, kan basıncı izleme, EKG, GPS, jiro, kalp atış hızı sensörü, manyetik sensör, uyku takibi ve stres ölçümü gibi bir dizi gelişmiş sensör ve özelliğe yer verilecek.

Ayrıca cihaz toza ve suya dayanıklılık için IP68 derecesine sahip olacak ve LTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, Samsung Pay ve kablosuz şarjı destekleyecek. Bununla birlikte, büyüyen ekran ve buna bağlı olarak büyüyen kasa boyutu nedeniyle Galaxy Watch 6 Classic’te kullanılan bataryanın da büyümesi ve pil ömrünün önceki modellere göre ufak da olsa bir iyileşme göstermesi bekleniyor.

Samsung’un Galaxy Watch 6 Classic modeli, ülkemizde kapış kapış satılan Huawei Watch Ultimate ve Apple Watch Ultra ile rekabet edecek. Galaxy Watch 6 Classic eğer bu modellere rakip olacaksa, çok üst düzey özellikler sunmak zorunda.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy Watch 6 Classic Huawei Watch Ultimate’a rakip olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!