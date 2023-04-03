Huawei Watch Ultimate geçtiğimiz günlerde Çin’de düzenlenen bit etkinlikte tanıtılmıştı ve ilk parti stokları kısa sürede tükendi. Ahrıca su anda, hem siyah hem de mavi modelleri Çin’de yok satıyor. Huawei Watch Ultimate, özellikle sporcular ve fitness tutkunları için tasarlanmış bir akıllı saat olup, birçok ilgi çekici özellik sunmaktadır. Ayrıca, Huawei’nin son teknoloji özellikleri ve işletim sistemi HarmonyOS ile çalışmaktadır.

Huawei, Watch Ultimate’in paslanmaz çelik gövdeye kıyasla 4.5 kat daha güçlü, 2.5 kat daha sert ve %17.4 daha hafif olduğunu iddia ediyor. Saat, nano-tech seramik çerçeve ve safir saat kadranı gibi dayanıklı malzemeler kullanarak, birinci sınıf kalitede bir görünüm ve his sağlıyor. Ayrıca, 1.5 inç LTPO AMOLED ekranı ile oldukça çekici bir görünüme sahiptir.

Huawei Watch Ultimate, 110 metreye kadar su geçirmezlik, 14 günlük pil ömrü, uydu iletişimi ve doğru haritalama için Sefer Modu gibi birçok özellik sunmaktadır. Ayrıca, aktivite takibi ve sağlık konusunda kalp atış hızı, kan oksijen takibi ve EKG ölçümleri için birinci sınıf sensörlere sahiptir.

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Huawei Watch Ultimate’in bir diğer özelliği de Huawei’nin son teknoloji özellikleri ve işletim sistemi HarmonyOS ile çalışmasıdır. Bu, kullanıcılara daha akıcı bir kullanıcı deneyimi sunar ve aynı zamanda saatin daha verimli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

Sonuç olarak, Huawei Watch Ultimate, birçok özelliği ile sporcular ve fitness tutkunları için ideal bir akıllı saat seçeneği sunmaktadır.

İçindekiler Huawei Watch Ultimate özellikleri

Huawei Watch Ultimate özellikleri

Boyut: 48.5 x 48.5 x 13 mm

Ekran: 1.5 inç 466 x 466 piksel LTPO AMOLED

Ağırlık: 76 gr

Suya Dayanıklılık: 24 saat 110m kadar/ IP68 su geçirmezlik

Bağlantı: Bluetooth 5.2, BDS Uydu Mesajı

Batarya: 530mAh 14 gün pil ömrü

Sensörler: Jiroskop, hız ölçer, kalp atış hızı, pusula, kan oksijen takibi, EKG