Akıllı Telefonlar
Galaxy Unpacked 2021 lansmanı gerçekleşti! | İşte yeni Samsung modelleri
Bu yıl düzenlenen Galaxy Unpacked lansmanında yeni bir Galaxy Note cihazı zaten beklenmiyordu. Artık daha çok katlanabilir cihazlara odaklanan Samsung, yeni katlanabilir cihazlarını ve yeni aksesuarlarını tanıttı. Gelin bakalım Unpacked 2021’de Samsung bize neler gösterdi.
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Galaxy Watch 4 Series
Samsung’un ilk tanıttığı ürün olan Galaxy Watch 4, horladığınız zaman ses kayıtlarını bile alabilen ilginç bir akıllı saat olarak öne çıkıyor. Daha önceki nesillerde de olduğu olduğu gibi Watch 4, nabzınızı, kandaki oksijen değerinizi ve attığınız adım gibi sportif faaliyetlerinizi kayıt altında tutabiliyor. Ayrıca EKG ve tansiyon ölçme gibi özellikler de Watch 4’te mevcut. Çok büyük değişiklikler ve güncellemeler içermeyen Watch 4 ailesi için belirlenen fiyat aralığıysa 250 ve 350 USD aralığında.
ONE UI 3
Yeni Z serisi, Samsung’un sevilen arayüzü ONE UI’ın yeni versiyonu ONE UI 3 ile gelecek. Daha da zenginleştirilmeye çalışılan ONE UI 3’te, daha çeşitli seçenekler ve kişiselleştirilebilir birçok mod bulunacak. Böylelikle Samsung müşterilerinin arayüz deneyiminin iyileştirilmesi amaçlanıyor.
Galaxy Z Fold 3 5G | Ekran altı kamera
Galaxy Z Fold 3, katlanabilir akıllı telefonlar arasında bir seri olarak neredeyse markalaşmış bir serinin üyesi. Katlanabilir bir akıllı telefonda ekran altı kamera sunan ilk model Galaxy Z Fold 3 olacak. Bu kameranın çözünürlüğüyse 4 MP. IPX8 sertifikasına da sahip olan cihaz, toza karşı dayanıklı olmasa da; özel kasa yapısı sayesinde sıvı temasına karşı dayanıklı hale getirilmiş. İçe doğru katlanan bu menteşe yapısı toza karşı yeterli dayanıklılık sunamayacağı için Galaxy Fold 3 sadece suya dayanıklı olarak tasarlanmış. Kasa yapısı ayrıca alüminyum destekli olarak sunulmuş. Böylece cihazın çok daha dayanıklı olması bekleniyor. Galaxy Z Fold 3 5G’de kullanılan işlemci de, Qualcomm’un en gözde işlemcilerinden Snapdragon 888.
Lansman boyunca Samsung’un iş birliği yaptığı şirketlere vurgu yapması da, Galaxy Z Fold 3’ün Samsung’un ortaklıklarının ürünü olarak da önem verdiği bir cihaz olması düşüncesini de pekiştirmekte.
Galaxy Z Fold 3, S-Pen ile de uyumlu olarak çalışabilecek. Bu sayede adeta bir Note cihazı gibi kullanılabilecek.
Galaxy Z Fold 3 5G için belirlenen satış fiyatıysa 1.800 USD olarak belirlenmiş durumda.
Galaxy Z Flip 3 5G
Galaxy Z Flip 3 5G, küçük ekranıyla cihazı açmadan bile mesajlarınızı okuyabilmenizi ve saati kontrol edebilmenizi sağlıyor. Ayrıca öz çekim yapmak istediğiniz zaman da, yine bu ufak ekrandan yararlanarak kadrajınızı ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca Galaxy Watch ile uzaktan fotoğraf çekmeniz de Z Flip 3 ile mümkün. Galaxy Z Flip 3’ü katladığınızdaysa cihazın boyutu 4.2 inçe kadar düşebiliyor. Bu sayede cebinize girişi kolaylaşsa da; kalınlığının da 2 katına çıktığını hesap edersek yine de cepte şişkin bir görüntü oluşmasına sebep olabilir gibi görünüyor.
Galaxy Z Flip 3 5G’de kullanılan işlemci de, Qualcomm’un yine en gözde işlemcilerinden olara saydığımız Snapdragon 888. Cihazın kameralarındaysa, 12 MP çözünürlükte sensörler seçilmiş. Cihazın yine suya karşı dayanıklılığı bulunması da; ıslak ortamlarda veya yağış altında kullanmanız durumunda içinizin rahat olmasına yardımcı olacaktır. Galaxy Z Flip 3’ün pil kapasitesiyse 3.300 mAh. Bu kapasitenin pil ömrü konusunda ne kadar fayda sağlayabileceği ise merak konusu.
Galaxy Z Flip 3’ün satış fiyatıysa 999 USD olarak belirlenmiş durumda.
Galaxy Buds 2
Samsung’un tam kablosuz kulaklığı Buds 2 de lansmanda teknoloji severlere tanıtıldı. Galaxy Buds 2, 4 farklı renk seçeneğine sahip olacak. Bu renkler arasında, beyaz siyah gibi klasik renklerin yanında mor renk seçeneği de bulunacak. Samsung’un belirttiği kadarıylaysa, Buds 2’nin ANC performansı ve bass performansı gibi noktalarda iyileştirmeler yapılmış durumda. Cihazın pil ömrü de kutuyla beraber 20 saate çıkarılmış durumda. Pil hariç bir şekilde Buds 2, kendi gövdesinde bulunan pillerle 7.5 saate kadar kullanım ömrü sunabiliyor.
3 mikrofonlu bir sisteme sahip olan Buds 2, birçok sesi filtre ederek size dış ortamdan daha temiz bir dinleme deneyimi sunmayı amaçlıyor. Ayrıca Buds 2, Samsung cihazlar arasında çok kolay bir şekilde bağlantı geçişi yapabiliyor. Bu durum da ekosistem anlamında Samsung’a katkıda bulunuyor. Buds 2 için belirlenen satış fiyatıysa 149 USD olarak belirlenmiş.
Lansman yayınımızı kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler buradan lansmana ulaşabilirler.
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Akıllı Telefonlar
Asus ROG Phone 5s’in Muhtemel Teknik Özellikleri Sızdırıldı!
Bir e-ticaret sitesinden alınmış gibi görünen bir görüntüde, Asus ROG Phone 5s’in teknik özellikleri sızdırıldı. Bu görüntüde, yaklaşmakta olan Asus ROG Phone 5s “2021 yeni 5G oyun telefonu” olarak lanse ediliyor. Sızdırılan bilgilere göre oyun telefonu yakında piyasaya sürülebilir. Asus, ROG Phone 3’ü 2020’nin başlarında piyasaya sürmüştü. Ve geçen yıl temmuz ayında işlemcisinde hafif bir yükseltme ile Asus ROG Phone 3s’i getirmişti. Şirket, bu yıl da benzer bir şey yapmak istiyor olabilir. Asus ROG Phone 5 bu yılın başlarında piyasaya çıktı ve Asus ROG Phone 5s’te çok yakında piyasaya çıkabilir.
Genel Özellikler
Telefonun tasarımı sızdırılan fotoğrafta görünmüyor. Ancak 144 hertz yenileme hızına sahip bir OLED ekran da dahil olmak üzere telefonun temel özellikleri hakkında bilgi veriyor. Telefonun Qualcomm Snapdragon 888 Plus Çip seti tarafından desteklenmesi bekleniyor. Asus ROG Phone 5s’in 16GB + 256GB depolama ve 18GB + 512GB depolama olacak şekilde iki depolama yapılandırmasıyla geleceği söyleniyor. 65W hızlı şarj destekli 6.000 mAh pil ile geleceği de söylenenler arasında.
Asus ROG Phone 5s’in diğer detayları henüz bilinmiyor, ancak Asus ROG Phone 5’e kıyasla teknik özelliklerde hafif bir güncelleme olacağı tahmin ediliyor. Yaklaşan telefonun tasarımının büyük ölçüde bu yılın başlarında piyasaya sürülen ROG Phone 5’e benzemesi bekleniyor. Asus, ROG Phone 5s’in piyasaya sürülmesiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.
Asus ROG Phone 5
Bir alt model Asus ROG Phone 5’i hatırlamak gerekirse, Asus ROG Phone 5, hem ROG UI hem de ZenUI özel arayüzü ile Android 11’de çalışıyor. Telefon, 144 hertz yenileme hızına ve DC desteğine sahip. Ekran olarak ise 6.78 inç full HD+ (1.080 x 2.448 piksel) AMOLED ekran mevcut.
Asus ROG Phone 5, 64 megapiksel Sony IMX686 sensörlü ana kamera, 13 megapiksel ikincil sensör ve 5 megapiksel makro kamera barındıran üçlü arka kamera kurulumuyla birlikte geliyor. Buna ek olarak, telefon ayrıca ön tarafta 24 megapiksel selfie kamerasına sahip. Asus ROG Phone 5, microSD kart yoluyla depolama alanını arttırmayı destekleyen 512 GB’a kadar UFS 3.1 yerleşik depolama alanına sahip. Pil olarak ise, 65W hızlı şarjı destekleyen çift hücreli 6.000mAh pil kullanıyor.
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Akıllı Telefonlar
Huawei P50 Pro dünyanın en iyi ekranına sahip telefonu oldu!
Huawei’nin yüksek özelliklere sahip modeli Huawei P50 Pro, dünyanın en iyi ekranına sahip telefonu oldu. İşte DxOMark listesindeki tüm cihazları geçen Huawei P50 Pro’nun özellikleri.
Son yıllarda ABD yaptırımları ile gündeme gelen Huawei, Google ile olan işbirliğini bitirdikten sonra epey güç kaybetti. Ancak kendi işletim sistemi ile tekrardan yükselişe geçen Huawei, yeni modelleri ile adından söz ettirmeyi başardı. Bunun en iyi örneği ise geçtiğimiz ay tanıtılan DxOMark‘ta rakip tanımayan Huawei P50 Pro.
Huawei tarafından geçtiğimiz ay tanıtılan P50 Serisi oldukça dikkat çekmişti. Özellikle P50 Pro modelinin bu denli yüksek özellikler sunması Huawei’nin piyasada gerçekten kalmak istediğini de gösteriyordu. Öyle de oldu. DxOMark testlerine tabi tutulan Huawei P50 Pro, listedeki birçok cihazı geçerek dünyanın en iyi ekranına sahip modeli oldu. İşte Huawei P50 Pro‘ya bu unvanı kazandıran ekranının özellikleri.
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Huawei P50 Pro’nun ekranı!
İki gün önce DxOMark testlerinde kamera özellikleri ile 144 puan kazanmayı başaran Huawei P50 Pro, dünyanın en iyi kamerasına sahip telefonu olmuştu. Şimdi ekran tarafında da başarı gösteren P50 Pro bu sefer de dünyanın en iyi ekranına sahip telefonu oldu.
6.6 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızı sunan OLED bir ekran ile gelen Huawei P50 Pro, %91,3 ekran gövde oranı sunuyor. 1228×2770 piksel çözünürlük sunan bu ekran 300Hz‘e kadar dokunma örnekleme hızına ve 450ppi piksel değerine sahip. 19.8:9 en boy oranı, 1440Hz yüksek frekanslı PWM karartma, HDR10 desteği, gibi birçok özelliğe sahip olan Huawei P50 Pro sadece bu verilere baktığımızda bile çok dişli duruyor.
Tüm bu verilerle DxOMark tarafından ekran testleri yapılan P50 Pro çok ciddi bir başarı gösterdi. En yakın rakibi olan Samsung Galaxy S21 Ultra‘yı 2 puan farkla geçen P50 Pro, ekran tarafında toplam 93 puan aldı. Ve bu sayede DxOMark ekran listesinde en üst sıraya yerleşti. Böylece Huawei P50 Pro şu anda dünyanın en iyi ekranına sahip telefonu oldu. Şimdi gelin bir de Huawei P50 Pro‘nun tüm özelliklerine bakalım.
Huawei P50 Pro’nun tüm özellikleri!
Az önce de söylediğimiz gibi ön kısmında 6.6 inç büyüklüğünde 1228×2700 piksel çözünürlüğünde 120Hz yenileme hızına sahip OLED bir ekran taşıyan P50 Pro, bu ekranın hemen üzerinde 13MP‘lik bir ön kamera taşıyor.
Arka tarafında 50MP + 13MP + 64MP + 40MP olmak üzere dört adet kamera taşıyan Huawei P50 Pro, zaten bu kamera grubu ile DxOMark listelerinde de birinci sıraya yerleşmişti. Öte yandan 4360mAh‘lik bir bataryayı içerisinde taşıyan P50 Pro, 66W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor.
Performansını Snapdragon 888‘den alan cihaz, bölgelere göre Kirin 9000 4G yonga seti ile birlikte de sunulabiliyor. Her iki işlemciyi de 8GB ve 12GB RAM bellek ile destekleyen P50 Pro, 128GB, 256GB ve 512GB olmak üzere toplamda üç adet depolama seçeneği sunuyor.
Genel olarak baktığımızda Huawei P50 Pro‘nun çok yüksek özellikler sunduğunu görüyoruz. Tabi bu özelliklerle piyasanın en iyi modeli olması da mümkün. Bakalım Huawei P50 Pro performans tarafında nasıl bir yer edinecek.
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