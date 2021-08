Huawei P50 Pro dünyanın en iyi ekranına sahip telefonu oldu!

Bu yıl düzenlenen Galaxy Unpacked lansmanında yeni bir Galaxy Note cihazı zaten beklenmiyordu. Artık daha çok katlanabilir cihazlara odaklanan Samsung, yeni katlanabilir cihazlarını ve yeni aksesuarlarını tanıttı. Gelin bakalım Unpacked 2021’de Samsung bize neler gösterdi.

Galaxy Watch 4 Series

Samsung’un ilk tanıttığı ürün olan Galaxy Watch 4, horladığınız zaman ses kayıtlarını bile alabilen ilginç bir akıllı saat olarak öne çıkıyor. Daha önceki nesillerde de olduğu olduğu gibi Watch 4, nabzınızı, kandaki oksijen değerinizi ve attığınız adım gibi sportif faaliyetlerinizi kayıt altında tutabiliyor. Ayrıca EKG ve tansiyon ölçme gibi özellikler de Watch 4’te mevcut. Çok büyük değişiklikler ve güncellemeler içermeyen Watch 4 ailesi için belirlenen fiyat aralığıysa 250 ve 350 USD aralığında.

ONE UI 3

Yeni Z serisi, Samsung’un sevilen arayüzü ONE UI’ın yeni versiyonu ONE UI 3 ile gelecek. Daha da zenginleştirilmeye çalışılan ONE UI 3’te, daha çeşitli seçenekler ve kişiselleştirilebilir birçok mod bulunacak. Böylelikle Samsung müşterilerinin arayüz deneyiminin iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Galaxy Z Fold 3 5G | Ekran altı kamera

Galaxy Z Fold 3, katlanabilir akıllı telefonlar arasında bir seri olarak neredeyse markalaşmış bir serinin üyesi. Katlanabilir bir akıllı telefonda ekran altı kamera sunan ilk model Galaxy Z Fold 3 olacak. Bu kameranın çözünürlüğüyse 4 MP. IPX8 sertifikasına da sahip olan cihaz, toza karşı dayanıklı olmasa da; özel kasa yapısı sayesinde sıvı temasına karşı dayanıklı hale getirilmiş. İçe doğru katlanan bu menteşe yapısı toza karşı yeterli dayanıklılık sunamayacağı için Galaxy Fold 3 sadece suya dayanıklı olarak tasarlanmış. Kasa yapısı ayrıca alüminyum destekli olarak sunulmuş. Böylece cihazın çok daha dayanıklı olması bekleniyor. Galaxy Z Fold 3 5G’de kullanılan işlemci de, Qualcomm’un en gözde işlemcilerinden Snapdragon 888.

Lansman boyunca Samsung’un iş birliği yaptığı şirketlere vurgu yapması da, Galaxy Z Fold 3’ün Samsung’un ortaklıklarının ürünü olarak da önem verdiği bir cihaz olması düşüncesini de pekiştirmekte.

Galaxy Z Fold 3, S-Pen ile de uyumlu olarak çalışabilecek. Bu sayede adeta bir Note cihazı gibi kullanılabilecek.

Galaxy Z Fold 3 5G için belirlenen satış fiyatıysa 1.800 USD olarak belirlenmiş durumda.

Galaxy Z Flip 3 5G

Galaxy Z Flip 3 5G, küçük ekranıyla cihazı açmadan bile mesajlarınızı okuyabilmenizi ve saati kontrol edebilmenizi sağlıyor. Ayrıca öz çekim yapmak istediğiniz zaman da, yine bu ufak ekrandan yararlanarak kadrajınızı ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca Galaxy Watch ile uzaktan fotoğraf çekmeniz de Z Flip 3 ile mümkün. Galaxy Z Flip 3’ü katladığınızdaysa cihazın boyutu 4.2 inçe kadar düşebiliyor. Bu sayede cebinize girişi kolaylaşsa da; kalınlığının da 2 katına çıktığını hesap edersek yine de cepte şişkin bir görüntü oluşmasına sebep olabilir gibi görünüyor.

Galaxy Z Flip 3 5G’de kullanılan işlemci de, Qualcomm’un yine en gözde işlemcilerinden olara saydığımız Snapdragon 888. Cihazın kameralarındaysa, 12 MP çözünürlükte sensörler seçilmiş. Cihazın yine suya karşı dayanıklılığı bulunması da; ıslak ortamlarda veya yağış altında kullanmanız durumunda içinizin rahat olmasına yardımcı olacaktır. Galaxy Z Flip 3’ün pil kapasitesiyse 3.300 mAh. Bu kapasitenin pil ömrü konusunda ne kadar fayda sağlayabileceği ise merak konusu.

Galaxy Z Flip 3’ün satış fiyatıysa 999 USD olarak belirlenmiş durumda.

Galaxy Buds 2

Samsung’un tam kablosuz kulaklığı Buds 2 de lansmanda teknoloji severlere tanıtıldı. Galaxy Buds 2, 4 farklı renk seçeneğine sahip olacak. Bu renkler arasında, beyaz siyah gibi klasik renklerin yanında mor renk seçeneği de bulunacak. Samsung’un belirttiği kadarıylaysa, Buds 2’nin ANC performansı ve bass performansı gibi noktalarda iyileştirmeler yapılmış durumda. Cihazın pil ömrü de kutuyla beraber 20 saate çıkarılmış durumda. Pil hariç bir şekilde Buds 2, kendi gövdesinde bulunan pillerle 7.5 saate kadar kullanım ömrü sunabiliyor.

3 mikrofonlu bir sisteme sahip olan Buds 2, birçok sesi filtre ederek size dış ortamdan daha temiz bir dinleme deneyimi sunmayı amaçlıyor. Ayrıca Buds 2, Samsung cihazlar arasında çok kolay bir şekilde bağlantı geçişi yapabiliyor. Bu durum da ekosistem anlamında Samsung’a katkıda bulunuyor. Buds 2 için belirlenen satış fiyatıysa 149 USD olarak belirlenmiş.

Lansman yayınımızı kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler buradan lansmana ulaşabilirler.