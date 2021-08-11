Huawei’nin yüksek özelliklere sahip modeli Huawei P50 Pro, dünyanın en iyi ekranına sahip telefonu oldu. İşte DxOMark listesindeki tüm cihazları geçen Huawei P50 Pro’nun özellikleri.

Son yıllarda ABD yaptırımları ile gündeme gelen Huawei, Google ile olan işbirliğini bitirdikten sonra epey güç kaybetti. Ancak kendi işletim sistemi ile tekrardan yükselişe geçen Huawei, yeni modelleri ile adından söz ettirmeyi başardı. Bunun en iyi örneği ise geçtiğimiz ay tanıtılan DxOMark‘ta rakip tanımayan Huawei P50 Pro.

Huawei tarafından geçtiğimiz ay tanıtılan P50 Serisi oldukça dikkat çekmişti. Özellikle P50 Pro modelinin bu denli yüksek özellikler sunması Huawei’nin piyasada gerçekten kalmak istediğini de gösteriyordu. Öyle de oldu. DxOMark testlerine tabi tutulan Huawei P50 Pro, listedeki birçok cihazı geçerek dünyanın en iyi ekranına sahip modeli oldu. İşte Huawei P50 Pro‘ya bu unvanı kazandıran ekranının özellikleri.

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Huawei P50 Pro’nun ekranı!

İki gün önce DxOMark testlerinde kamera özellikleri ile 144 puan kazanmayı başaran Huawei P50 Pro, dünyanın en iyi kamerasına sahip telefonu olmuştu. Şimdi ekran tarafında da başarı gösteren P50 Pro bu sefer de dünyanın en iyi ekranına sahip telefonu oldu.

6.6 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızı sunan OLED bir ekran ile gelen Huawei P50 Pro, %91,3 ekran gövde oranı sunuyor. 1228×2770 piksel çözünürlük sunan bu ekran 300Hz‘e kadar dokunma örnekleme hızına ve 450ppi piksel değerine sahip. 19.8:9 en boy oranı, 1440Hz yüksek frekanslı PWM karartma, HDR10 desteği, gibi birçok özelliğe sahip olan Huawei P50 Pro sadece bu verilere baktığımızda bile çok dişli duruyor.

Tüm bu verilerle DxOMark tarafından ekran testleri yapılan P50 Pro çok ciddi bir başarı gösterdi. En yakın rakibi olan Samsung Galaxy S21 Ultra‘yı 2 puan farkla geçen P50 Pro, ekran tarafında toplam 93 puan aldı. Ve bu sayede DxOMark ekran listesinde en üst sıraya yerleşti. Böylece Huawei P50 Pro şu anda dünyanın en iyi ekranına sahip telefonu oldu. Şimdi gelin bir de Huawei P50 Pro‘nun tüm özelliklerine bakalım.

Huawei P50 Pro’nun tüm özellikleri!

Az önce de söylediğimiz gibi ön kısmında 6.6 inç büyüklüğünde 1228×2700 piksel çözünürlüğünde 120Hz yenileme hızına sahip OLED bir ekran taşıyan P50 Pro, bu ekranın hemen üzerinde 13MP‘lik bir ön kamera taşıyor.

Arka tarafında 50MP + 13MP + 64MP + 40MP olmak üzere dört adet kamera taşıyan Huawei P50 Pro, zaten bu kamera grubu ile DxOMark listelerinde de birinci sıraya yerleşmişti. Öte yandan 4360mAh‘lik bir bataryayı içerisinde taşıyan P50 Pro, 66W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor.

Performansını Snapdragon 888‘den alan cihaz, bölgelere göre Kirin 9000 4G yonga seti ile birlikte de sunulabiliyor. Her iki işlemciyi de 8GB ve 12GB RAM bellek ile destekleyen P50 Pro, 128GB, 256GB ve 512GB olmak üzere toplamda üç adet depolama seçeneği sunuyor.

Genel olarak baktığımızda Huawei P50 Pro‘nun çok yüksek özellikler sunduğunu görüyoruz. Tabi bu özelliklerle piyasanın en iyi modeli olması da mümkün. Bakalım Huawei P50 Pro performans tarafında nasıl bir yer edinecek.