Samsung Galaxy Tab S9 Plus ve Galaxy Tab S9 Ultra model numaraları TUV sertifikasyon platformunun veritabanında ortaya çıktı. Listeler, Samsung’un yaklaşmakta olan amiral gemisi tabletlerinin her ikisinin de hızlı şarj yeteneklerini ortaya çıkardı. Akıllı telefonlardan daha hızlı şarj olacaklar!

Galaxy Tab S9 Serisi TUV Sertifikalarında!

Samsung Galaxy Tab S9 serisi, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 Plus ve Galaxy Tab S9 Ultra olmak üzere üç model içerecek. Şu anda TUV yalnızca Plus ve Ultra varyantlarını onaylamış durumda.

SM-X816B, SM-X810 ve SM-X816N model kodları Galaxy Tab S9 Plus’ın 5G, Wi-Fi ve Güney Kore varyantlarına ait. Aynı şekilde, SM-X916B, SM-X910 ve SM-X916N gibi model kodları Galaxy Tab S9 Ultra varyantının 5G, Wi-Fi ve Güney Kore varyantlarıyla ilişkili. Temel Galaxy Tab S9 varyantlarının model numaraları ise SM-X710, SM-X716B ve SM-X718U olarak karşımıza çıkıyor.

TUV sertifikası, Galaxy Tab S9 Plus ve Ultra’nın 10V/4.5A yani 45W hızlı şarjı destekleyen bir şarj cihazıyla birlikte gönderilebileceğini ortaya koyuyor. Listelerde teknik özellikleri hakkında başka bilgi bulunmuyor.

Şubat 2022’de piyasaya sürülen Galaxy Tab S8, Tab S8 Plus ve Tab S8 Ultra, 45W hızlı şarj desteği ile donatılmış olarak geldi. Dolayısıyla Galaxy Tab S9’un da Tab S9 Plus ve Ultra modelleri gibi 45W şarjı desteklemesi muhtemel.

Samsung’un bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğini 26 Temmuz’da düzenlemesi bekleniyor. Etkinlikte Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Watch 6 serisi ve Galaxy Buds 3 TWS kulaklıkların tanıtılması bekleniyor. Aynı etkinlikte Galaxy Tab S9 serisi tabletler de tanıtılabilir.

Samsung’un yeni tabletleri, en büyük yeniliği donanım konusunda sunabilir. Bu cihazlarda Galaxy S23 serisinde kullanılan Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinin yanında, LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama birimi gibi iyileştirmeler yapılması bekleniyor. Bu sayede Samsung’un tabletleri güç konusunda M1 ve M2 işlemcili iPad’lere meydan okuyacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy Tab S9 serisi Android tabletlere seviye atlatabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!