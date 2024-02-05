Geçtiğimiz günlerde sizlerle Samsung cephesinin Galaxy Tab S6 Lite 2024 ve Galaxy Watch 4 2024 planları olduğu bilgisini paylaşmıştık. Bugün ortaya çıkan bilgiler, Samsung cephesinin fiyat performans oranı rakipsiz tableti olan Tab S6 Lite modelini 2024 yılında yenileyerek piyasaya süreceği doğrulanmış oldu. Galaxy Tab S6 Lite 2024 yeri göğü inletecek.

Galaxy Tab S6 Lite 2024 Tanıtımı Çok Yakında, İşte Yeni Versiyonun Beklenen Özellikleri

Samsung Galaxy Tab S6 Lite modelinin 2024’te yeniden piyasaya sürüleceği söylentileri bir süredir dolaşıyordu. IMEI veritabanında ortaya çıkan son bilgiler Galaxy Tab S6 Lite 2024 modelinin varlığını doğruluyor. Samsung’un bu tabletini resmi olarak 2024 yılında tekrar pazara sunacağı kesinleşti. Ayrıca, tabletin bazı önemli yükseltmelerle geleceği de belirtiliyor.

Tab S6 Lite modeli ilk olarak 2020 yılında tanıtılmıştı. Bu model, Exynos 9611 çipsetiyle dikkat çekmiş ve yüksek satış rakamlarına ulaşmıştı. Bu başarının ardından Samsung, 2022 yılında Snapdragon 732G yonga seti ile donatılmış Tab S6 Lite 2022 versiyonunu piyasaya sürmüştü. Şimdi ise Samsung, Tab S6 Lite’ı yeniden piyasaya sürmeye karar verdi ve bu kez cihaz, performansı önemli ölçüde artıran Exynos 1280 işlemcisiyle gelecek.

IMEI veritabanı, 2024 model Tab S6 Lite’ın varlığını iki farklı model numarasıyla doğruluyor. Bu model numaraları SM-P625 ve SM-P627 olarak karşımıza çıkıyor. SM-P625 model numarası, global pazarda satılacak olan Tab S6 Lite 2024’e işaret ediyor. Diğer yandan SM-P627 model numarası ise Türkiye’de satılacak olan modele ait. Samsung Türkiye pazarına özel bir cihaz çıkaracak gibi.

Ayrıca, Galaxy Tab S6 Lite’ın Wi-Fi versiyonu da SM-P620 model numarasıyla karşımıza çıkıyor. Bu modelin Geekbench sonuçları, cihazın Exynos 1280 işlemcisine sahip olacağını doğruluyor. Bu işlemciyi daha önce Galaxy A53 gibi akıllı telefonlarda görmüştük.

Bu işlemci Snapdragon 723G’ye kıyasla daha güçlü bir işlemci olarak dikkat çekiyor. Geekbench sonuçları da bunu gösteriyor. Ayrıca 60Hz ekranın da bir yenilik geçirmesi bekleniyor. Samsung bu sefer 90Hz veya 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran sunabilir. Yine de ekran değişikliği henüz kesin değil.

Samsung cephesinin, en çok satan tabletlerinden birini aynı isimle yeniden piyasaya sürme kararı alması dikkat çekici. Galaxy Tab S6 Lite 2024, kullanıcıları memnun edecek ve Samsung’un önceki versiyonlarda gösterdiği başarıyı tekrarlayacak.

Yeniliklerle dolu bu tabletin, teknoloji tutkunlarını heyecanlandıracağı şimdiden söylenebilir. Büyük bir merakla, tabletin resmi tanıtımını ve satışa sunulma tarihini bekliyoruz. Türkiye’de satılacak modelin özelliklerinin ne olacağı ise merak konusu.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy Tab S6 Lite 2024 nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!