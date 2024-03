Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süredir yeni tableti olacak olan Galaxy Tab S10 Plus üzerinde çalışıyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Galaxy Tab S10 Plus pili sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Galaxy Tab S10 Plus pili nasıl olacak?

SafetyKorea sertifikasyon platformunda Galaxy Tab S10 Plus pili sızdırıldı. Galaxy Tab S10 Plus pil sızıntısına göre tablet tipik bir lityom iyon bataryayla birlikte gelecek. Galaxy Tab S10 Plus pili hakkında daha fazla bilgimiz bulunmuyor.

Bir önceki nesil: Galaxy Tab S9 Plus

Galaxy Tab S9 Plus 12,4 inç ekran boyutuna sahip. Bu ekran, işleri daha akıcı hale getirmek için otomatik olarak yenileme hızını 120 Hz’e kadar ayarlama imkanı sunuyor. Ayrıca, ekranın parlak güneş ışığında daha iyi görünmesini sağlayan Görüş Güçlendirici ve mavi ışık filtresi gibi özellikler bulunuyor. Tab S9 Plus, IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza dayanıklı yapıda.

Tab S9 Plus, 10090mAh kapasiteli bir pili ile tek bir şarjla 20 saate kadar video oynatma süresi sunuyor. Tablet 45W Hızlı Şarj desteği ile 90 dakikadan daha kısa bir sürede hızlıca şarj olabiliyor.

Tab S9 Plus, AKG tarafından ayarlanmış çift hoparlörler ve Dolby Atmos desteği ile birlikte geliyor. Tabletin önünde 12 MP ultra geniş kamera ve arka tarafında 8 MP ana kamera bulunuyor. Tab S9 Plus, ekstra bir 8 MP ultra geniş arka kameraya daha sahip. Tab S9 Plus IP68 sertifikalı S Pen ile birlikte geliyor bu da not almayı kolaylaştırıyor.

Tab S9 Plus Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti tarafından destekleniyor. Tab S9 Plus modeli 12 GB RAM’e sahip. Depolama seçenekleri 512 GB’a kadar çıkabiliyor ve microSD kart ile 1 TB’a kadar genişletilebiliyor.