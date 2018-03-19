Galaxy S9+ üretim maliyeti ne kadar?

Galaxy S9+ üretim maliyeti kaç dolar? Bu sorunun yanıtını arayan TechInsights ekibi, parça maliyetlerini toplayarak bir sonuca vardı. Buna göre 839 dolar resmi satış fiyatı olan cihazın üretim maliyeti yaklaşık 379 dolar.

Galaxy S9+ üretim maliyeti ve parça fiyatları

Analize göre üretim maliyeti Galaxy Note 8‘den sadece 10 dolar pahalı olan cihaz, iPhone X‘dan ise 10 dolar daha ucuz.

Yapılan analize göre cihazın en pahalı parçası 72.50 dolar ile Super AMOLED panel. İkinci sırada ise 68 dolar fiyatıyla Exynos 9810 işlemcisi geliyor. Bu büyük kalemlere kamera, bellek ve batarya gibi farklı bileşenlerde eklendiğinde toplam rakam 379 dolar oluyor. Tabii ki bu fiyatı yorumlarken bunun sadece üretim maliyeti olduğunu ve Ar-Ge, reklam ve pazarlamanın apayrı konular olduğunu da unutmamak gerek.