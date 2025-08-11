Samsung, amiral gemisi modellerinde çıtayı bir kez daha yükseltmeye hazırlanıyor. Peki Galaxy S26 Ultra kullanıcılarına hangi sürprizleri sunacak? Yeni nesil donanım ve geliştirilmiş bellek teknolojisi ile gelen bu model, gerçekten fark yaratabilecek mi? Türkiye’deki teknoloji meraklıları, bu amiral gemisini şimdiden mercek altına almış durumda.

Galaxy S26 Ultra RAM teknolojisinde sınırları zorlayacak!

Galaxy S26 Ultra, Samsung’un şimdiye kadar ürettiği en hızlı ve en verimli RAM teknolojisine sahip olacak. Cihaz, Micron tarafından geliştirilen yeni nesil LPDDR5X belleği kullanacak. Ancak bu, önceki nesillerden farklı olarak 1β (1-beta) sürecine değil, yepyeni 1γ (1-gamma) DRAM teknolojisine dayanıyor.

Bu değişim, hız konusunda ciddi bir sıçrama anlamına geliyor. 10.7 Gbps’ye kadar veri transfer hızına ulaşabilen bu RAM, hem yapay zeka uygulamalarında hem de veri yoğun görevlerde kullanıcıya büyük avantaj sağlayacak.

Mevcut Galaxy S25 Ultra modeli, 9.6 Gbps hız sunan önceki nesil LPDDR5X belleği kullanıyordu. Yeni modeldeki 10.7 Gbps hız, saniyeler içinde devasa verilerin işlenmesine imkân tanıyacak. Bu, özellikle Türkiye’de mobil oyun tutkunları ve profesyonel içerik üreticileri için dikkat çekici bir gelişme.

Üstelik 1γ LPDDR5X belleğin yalnızca hızlı değil, aynı zamanda enerji açısından daha tasarruflu olduğu belirtiliyor. Micron’un iddiasına göre bu yeni teknoloji, önceki nesle kıyasla %20’ye kadar daha az güç tüketiyor. Bu sayede Galaxy S26 Ultra kullanıcıları, şarj süreleri arasında daha uzun kullanım elde edebilecek.

Cihazın tasarım tarafında da küçük ama dikkat çekici dokunuşlar bekleniyor. Ekran kenarlarında daha ince çerçeveler, kamera modülünde zarif geçişler ve yeni renk seçenekleri ile Galaxy S26 Ultra, premium hissiyatını bir üst seviyeye taşıyacak.

Türkiye pazarında Galaxy S26 Ultra özellikle rekabetçi amiral gemisi segmentinde dengeleri değiştireceği konuşuluyor. Gelişmiş RAM teknolojisi, enerji tasarrufu ve güçlü donanım kombinasyonu ile cihaz, yalnızca performans odaklı kullanıcıları değil, aynı zamanda pil ömrü ve verimliliğe önem verenleri de kendine çekecek.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? S26 Ultra yeni RAM teknolojisi ve güç tasarrufu özellikleri, sizin gözünüzde bu modeli daha cazip hale getirir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!