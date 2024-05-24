Samsung, teknoloji dünyasında heyecan uyandıran yeni bir hamle yaparak, 2025 yılının ikinci yarısına kadar 2nm üretim sürecine dayalı amiral gemisi telefon uygulama işlemcilerinin (AP’ler) seri üretimine başlamaya hazırlanıyor. Bu yeni teknoloji, SF2 adı verilen ve Samsung’un Exynos 2600 AP ile piyasaya süreceği iddialı bir süreci ifade ediyor. Bunun meyvelerini Galaxy S26 serisinde göreceğiz.

ET News’in yakın tarihli raporuna göre, Samsung’un üzerinde çalıştığı bu yeni yonga seti, Yunan mitolojisindeki deniz tanrıçası ‘Thetis’ adını taşıyor. Thetis kod adı, bu yonga setinin yeni nesil işlemcilerde devrim yaratmayı hedeflediğini ve Samsung‘un bu konuda ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor.

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Samsung’un 2025 yılında seri üretime geçmesi beklenen yeni SoC’si, 2nm üretim sürecini kullanacak ve Galaxy S26 serisinde yer alacak. Bu yeni çip, Apple’ın 2nm üretim süreci ile rekabet edecek A serisi, M serisi ve AI çiplerine karşı güçlü bir alternatif olarak konumlandırılıyor. Exynos 2600 olarak adlandırılması beklenen bu işlemci, Samsung’un rekabetçi duruşunu güçlendirecek.

Spekülasyonlar, Thetis’in Exynos 2600 olarak piyasaya sürüleceğini öne sürüyor. Samsung’un 2026 yılında piyasaya sürmeyi planladığı Galaxy S26 ve S26+ modelleri, ABD, Çin ve Kanada dışındaki küresel pazarlarda bu yeni çipi kullanacak. Bu stratejik hamle, Samsung’un küresel pazarda güçlü bir konum elde etme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ancak, Galaxy S26 Ultra’nın tüm pazarlarda Snapdragon 8 Gen 5 SoC ile desteklenmesi bekleniyor.

Son dönemde ortaya çıkan söylentiler, Exynos 2600’ün Samsung’un önceki modellerde görülen AMD GPU’sunun yerine kendi tasarımı olan bir GPU’yu kullanabileceğine işaret ediyor. Bu durum, Samsung’un grafik işlem birimlerinde de kendi teknolojisine güvenmeye başladığını gösteriyor. Eğer bu spekülasyonlar doğru çıkarsa, Samsung, Exynos 2600 ile birlikte sunacağı GPU için kendi özel tasarımını kullanacak.