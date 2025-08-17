Samsung hayranları merakla bekliyor: Galaxy S26 Pro ne kadar farklı olacak? Galaxy S26 Pro kullanıcıları daha büyük ekran ve uzun pil ömrü beklentisiyle heyecanlı. Peki, yeni modelin teknik detayları neler ve Türkiye pazarında nasıl bir etki yaratabilir?

Galaxy S26 Pro pil ve ekran boyutu ortaya çıktı!

Galaxy S26 Pro, sızıntılara göre selefinden biraz daha büyük bir ekranla geliyor. S26 Pro ekran boyutu 6,27 inç olarak belirlenmiş. Bu değer, önceki model olan Galaxy S25’in 6,2 inçlik ekranına kıyasla küçük bir artış sunuyor. Ekrandaki bu büyüme, kullanıcı deneyimini artırırken multimedya ve oyun performansında da fark yaratacak gibi görünüyor.

Diğer önemli yenilik ise batarya kapasitesi. S26 Pro pil boyutu 4.300 mAh olarak netleşti ve Galaxy S25 modelinden 300 mAh daha fazla. Küçük gibi görünen bu artış, yeni verimli işlemci ve ekran teknolojisi ile birleştiğinde pil ömründe kayda değer bir iyileşme sağlayabilir. Uzun kullanım süreleri ve hızlı şarj desteği, kullanıcıların günlük rutinini kolaylaştıracak.

Samsung’un “Pro” isimlendirmesi, modelin konumlandırmasını değiştirdiğini gösteriyor. Artık standart modelin yerini alacak Galaxy S26 Pro, iPhone 17 Pro ile rekabet edecek şekilde tasarlanıyor. Şirketin satış stratejisinde Plus modeli sonlandırması ve ultra ince Edge modeliyle yoluna devam etmesi de bu değişimin bir parçası.

Türkiye pazarında S26 Pro modelinin kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu. S26 Pro pil boyutu ve S26 Pro ekran boyutu gibi yenilikler, özellikle teknoloji meraklıları ve mobil oyun kullanıcıları için önemli kriterler olacak.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy S26 Pro Türkiye pazarındaki olası performansını ve kullanıcı deneyimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!