Akıllı telefon dünyasının önde gelen isimlerinden Samsung, merakla beklenen Galaxy S25 One UI 8.0 Beta 4 sürümünün neredeyse tamamlandığını duyurdu. Edinilen bilgilere göre, Galaxy S25 serisi kullanıcıları, önümüzdeki hafta içinde bu önemli güncellemeyi cihazlarına alabilirler. One UI 8.0 Beta 4, özellikle performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleriyle dikkat çekiyor. Kullanıcıların daha akıcı ve sorunsuz bir deneyim yaşaması hedefleniyor.

Galaxy S25 One UI 8.0 Beta 4 Güncellemesi Kapıda: Kararlılık Vurgusu Ön Planda!

Samsung’un Galaxy S25 One UI 8.0 Beta 4 programı, mayıs ayının sonlarında başlamıştı. O günden bu yana, Galaxy S25 kullanıcıları için üç farklı beta sürümü yayınlandı. Şimdi ise şirket, Beta 3‘ten gelen geri bildirimleri dikkate alarak Beta 4‘ü tamamladığını belirtiyor. Koreli bir topluluk moderatörü tarafından yapılan açıklama, Samsung‘un dahili zaman çizelgesi hakkında nadir görülen bir şeffaflık sundu. Kesin bir çıkış tarihi verilmemiş olsa da, moderatör şirketin yazılımı kararlı hale gelir gelmez kullanıcılara ulaştırmak için yoğun bir şekilde çalıştığını ifade etti. Bu da Galaxy S25 One UI 8.0 Beta 4 için heyecanı artırıyor.

Moderasyon ekibinden yapılan resmi duyuruda, Beta 3‘ten bu yana yaşanan gecikmelerden dolayı beta katılımcılarından içtenlikle özür dilendi. Ayrıca, kullanıcılar tarafından gönderilen tüm hata raporları ve değerli geri bildirimler için minnettarlık dile getirildi. Şirket, bu geri bildirimleri daha kararlı bir sürüm sunmak amacıyla kullandığını vurguladı. One UI 8.0, özellikle Android 16 tabanlı olmasıyla da dikkat çekiyor ve Samsung‘un yeni katlanabilir telefonlarıyla birlikte 9 Temmuz’da resmi olarak piyasaya sürülmüştü.

Galaxy S25 One UI 8.0 Beta 4 sürümünün getireceği yenilikler arasında, uygulama çökmeleri, animasyon takılmaları ve ara sıra yaşanan sistem kararsızlıkları gibi performans sorunlarının çözülmesi öne çıkıyor. Ayrıca, uyarlanabilir kilit ekranı saati gibi küçük ama özelleştirme odaklı yeni özellikler de bekleniyor. Bu küçük dokunuşlar, One UI 8‘deki kullanıcı deneyimi iyileştirmelerinin bir parçası olarak görülüyor. Samsung, kararlılığı her şeyin önünde tuttuğunu ve ciddi sorunlar çözülmeden Beta 4‘ü acele etmeyeceğini belirtiyor.

Ancak, sızıntılar Samsung‘un zaten dahili kararlı sürümleri test ettiğini gösteriyor. Bu durum, beta aşamasının tamamlanmasının ardından kararlı sürümün dağıtımının normalden daha hızlı olabileceğine işaret ediyor. Tüm Galaxy S25 kullanıcıları, büyük kamuoyuna duyurulmadan önce, deneyimin iyileştirilmesine odaklanarak bazı ciddi artımlı değişiklikler bekleyebilirler. Galaxy S25 One UI 8.0 Beta 4, genel kullanıcı memnuniyetini artırma hedefiyle önemli bir adım olarak görülüyor.

Siz Galaxy S25 One UI 8.0 Beta 4 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.