Akıllı telefon pazarında rekabet kızışırken, katlanabilir telefonlar yeni bir dönemin habercisi olarak öne çıkıyor. Huawei’nin yeni nesil katlanabilir cihazını duyurmasının ardından, teknoloji devlerinden Samsung da bu alandaki hamleleriyle gündeme damgasını vuruyor. Sektör kaynaklarından gelen son bilgilere göre, Samsung, merakla beklenen üç katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Z TriFold için hazırlıklarını hızlandırdı ve bu cihazla mobil teknoloji pazarını yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor.

Samsung’un Üç Katlanabilir Telefonu Galaxy Z TriFold İle Oyunun Kuralları Değişiyor!

Edinilen bilgilere göre, Samsung Galaxy Z TriFold modelinin lansmanının Ekim ayında yapılması ve satışların Kasım ayında başlaması planlanıyor. Ancak dikkat çeken bir diğer detay ise, Samsung‘un bu yeni ve yenilikçi cihaz için başlangıçta oldukça sınırlı üretim yapma kararı alması. Yaklaşık 50.000 adetlik bir üretimle piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy Z TriFold, Samsung için bir nevi deneme niteliği taşıyacak. Bu muhafazakar üretim rakamı, hem cihazın pazardaki kullanıcı tepkisini ölçmek hem de olası teknik sorunları minimum riskle yönetmek amacıyla belirlendi.

Ayrıca, Temmuz ayında piyasaya sürülen ve başarılı satış grafiği yakalayan Galaxy Z Fold 7‘nin pazar ivmesini korumak da bu stratejinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. İlk etapta yalnızca Güney Kore ve Çin pazarlarında satışa sunulması beklenen Galaxy Z TriFold, global pazara yayılmadan önce belirli bölgelerde test edilecek.

Galaxy Z TriFold Özellikleri Nasıl Olacak?

Teknik özellikler açısından, Galaxy Z TriFold’un 9,96 inçlik büyük bir üç katlı iç ekrana ve 6,49 inçlik bir kapak ekranına sahip olacağı söyleniyor. Cihazın iki ayrı içe katlanan menteşe mekanizmasıyla donatılması, ekranın bir kısmının dışa doğru katlandığı rakiplerine göre daha sağlam ve dayanıklı bir yapı sunabilir. Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alması beklenen Galaxy Z TriFold, kablosuz şarj, ters kablosuz şarj ve NFC bağlantı gibi modern özelliklerle desteklenecek.

Kamera, RAM ve pil kapasitesi gibi temel donanım detayları henüz netleşmemiş olsa da, Samsung‘un seri üretime başlaması, projenin geldiği aşamanın ciddiyetini gözler önüne seriyor. Bu yeni form faktör, Samsung‘un gelecekteki katlanabilir telefon stratejisi için bir zemin oluşturacak ve tüketici beklentileri doğrultusunda şekillenecek.

