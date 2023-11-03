Galaxy S24 Ultra renkleri bir süredir konuşuluyordu. Galaxy S24 serisi üzerinde çalışan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bu akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Geldiğimiz noktada bugün ise Galaxy S24 ultra renkleri sızdırıldı. Sızıntıya göre Galaxy S24 Ultra renkleri dört adet olacak:

Sarı

Kırmızı

Açık Mavi

Gri

Bundan önceki sızıntılara göre Galaxy S24 Ultra yeni kamera özellikleri ile gelecek. Bu özelliklerden ilki olan ISOCELL Zoom Anyplace, biri yakınlaştırılmış nesneden biri tüm sahneden olmak üzere iki adet 4K video akışını aynı anda yakalamak için 200 MP ISOCELL sensörünü kullanıyor. Akıllı telefon aynı anda iki kayıt alıyor ve kayıt bittikten sonra bunlar tek bir videoda birleştiriliyor. Bu sayede video izlenirken zoom yapılabiliyor. Bu yapılan zoomda çözünürlük düşmüyor, 4K olarak kalıyor.

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E2E AI Remosaic özelliği ise fotoğrafları sıralı olarak değil paralel olarak işliyor ve bu da çekim hızında önemli bir artışa yol açıyor. Samsung, E2E AI Remosaic’in yakalama hızını iki katına çıkararak daha az işlem süresi ve daha iyi görüntü kalitesi sağlayabileceğini söylüyor.

Kamera hakkındaki sızıntılara göre akıllı telefon dörtlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu arka kamera kurulumunda kullanılacak olan lenslerin detayları ise şu şekilde:

1/1,3″ sensör boyutuna ve 0,6μm piksel boyutuna sahip 200 MP ana kamera

1/2,55″ sensör boyutuna ve 1,4μm piksel boyutuna sahip Sony IMX564 12 MP ultra geniş kamera

ultra geniş kamera 1/3,52″ sensör boyutuna ve 1,12μm piksel boyutuna sahip IMX754+ sensörlü 10 megapiksel telefoto kamera (3x optik yakınlaştırma)

5x optik yakınlaştırmaya sahip 48 megapiksel periskop telefoto kamera , 1/2,25″ sensör boyutuna ve 0,8μm piksel boyutuna sahip GMU sensörüyle donatılmıştır. 5x telefoto kameranın son diyafram açıklığının yaklaşık f/3,2 olması bekleniyor

Galaxy S24 Ultra kaputun altında Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy yonga seti ile birlikte gelecek. Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti 3.3 GHz hızında çalışan bir Cortex-X4, 3.2 GHz hızında çalışan beş yardımcı çekirdek ve 2.3 GHz hızında çalışan iki yardımcı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek ile birlikte gelecek.

Akıllı telefon 45W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olacak. Galaxy S24 Ultra‘nın kablosuz şarj desteğinin olacağı da düşünülüyor.