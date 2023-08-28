Bir süredir Samsung’un Galaxy S24 serisiyle ilgili sızıntılar durmak bilmiyor. Samsung’un yaklaşmakta olan amiral gemisi modeli Galaxy S24 Ultra hakkındaki söylentiler bu süreçte dikkat çekiyor. Son olarak Samsung hakkındaki isabetli sızıntılarıyla tanıdığımız Ice Universe Galaxy S24 Ultra’nın ekran çerçevelerinin kalın olacağı bilgisini paylaşmıştı. Şimdiyse cihazın ekran özelliklerine dair detaylar paylaşıldı! Samsung Galaxy S24 Ultra’da düz ekrana geçiş yapabilir!

Samsung Galaxy S24 Ultra Ekran Özellikleriyle Ortaya Çıktı!

Samsung’un yeni amiral gemisinin 6,78 inç boyutlu düz bir OLED ekranla geleceği söyleniyor. Samsung cephesinin üst düzey amiral gemilerinde kavisli ekran kullanma sevdası göz önüne alındığında, bu karar çok dikkat çekecek.

Hatırlatmak gerekirse, S22 Ultra’dan itibaren Samsung cephesi, S serisinin Ultra modellerini bitirilen Galaxy Note serisinin yerine piyasaya sürmeye başlamıştı. Galaxy Note serisi ise Note 7’den beri kavisli ekranlara sahip olmasıyla öne çıkıyordu. Yani Samsung Galaxy S24 Ultra’da düz bir ekran kullanarak Note serisinden miras kalan bir özelliği terketmiş olacak.

Bu ekran, 3120 x 1440 piksel QHD+ çözünürlük sunacak ve 19:5:9 en boy oranına sahip olacak. Bu ekran, neredeyse güneşten bile parlak olacak ve tam 2.500 nit maksimum parlaklığa ulaşabilecek. Ayrıca, Ice Universe tarafından paylaşılan render görüntüsünde, düz ekran yapısının S24 Ultra’nın ekran çerçevelerini daha belirgin hale getirdiği görülüyor.

Performans açısından, Galaxy S24 Ultra’nın farklı pazarlara yönelik Exynos 2400 ve Galaxy için Snapdragon 8 Gen 3 gibi iki farklı CPU sürümüyle geleceği söyleniyor. Snapdragon 8 Gen 3 sürümü, Galaxy S23’lerde olduğu gibi hız aşırtmasıyla gelebilir. Ayrıca, 16 GB’a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB’a kadar depolama kapasitesi de beklenen özellikler arasında.

S24 Ultra’nın gücünü sağlayacak 5.000mAh bataryası, hem 45W kablolu şarj hem de 25W kablosuz şarj özelliklerini destekleyecek. Kamera konusunda ise, cihazın 200MP birincil kameraya eşlik eden 12MP ultra geniş lens, 10MP telefoto kamera ve 3x optik zoom özellikli 50MP periskop zoom lens içeren etkileyici bir arka kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor.

Galaxy S24 Ultra’nın boyutlarının selefi S23 Ultra’ya göre daha kısa ve geniş olacağı, aynı zamanda titanyum alaşımlı bir çerçeve ile IP68 dereceli toza ve suya dayanıklı bir tasarım sunacağı tahmin ediliyor.

Galaxy S24 Ultra’nın 2024’ün ilk çeyreğinde Galaxy S24 ve S24 Plus modelleriyle birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Teknoloji meraklıları, bu yeni amiral gemisinin piyasaya sürülmesini heyecanla bekliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Vivo gibi güçlü rakipler bu modele nasıl karşılık verecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!