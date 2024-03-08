DxOMark, teknoloji dünyasının merakla beklediği Samsung Galaxy S24 Ultra’nın batarya performansıyla ilgili çarpıcı bir analiz sundu. Yapılan testler, önceki modeliyle aynı batarya kapasitesine sahip olmasına rağmen, Galaxy S24 Ultra’nın beklenenden daha zayıf bir performans sergilediğini ortaya koydu.

Özellikle, sosyal medya kullanımı sırasında Galaxy S24 Ultra’nın pilinin hızla tükendiği gözlendi. İlgili test sonuçlarına göre, Galaxy S23 Ultra için 15 saatlik bir kullanım süresine karşılık Galaxy S24 Ultra sadece 7 saat 45 dakika dayanabildi. Benzer şekilde, iPhone 15 Pro Max’in neredeyse 16 saatlik bir kullanım süresine sahip olduğu testlerde, Galaxy S24 Ultra’nın geride kaldığı görüldü.

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Galaxy S24 Ultra’nın GPS kullanımı da batarya ömrünü hızla azaltıyor ancak Galaxy S23 Ultra ve iPhone 15 Pro Max ile arasındaki fark çok belirgin değil. Ayrıca, kamera kullanımı sırasında Galaxy S23 Ultra ile Galaxy S24 Ultra’nın neredeyse aynı performansı sergilediği belirlendi.

Sonuç olarak, Galaxy S24 Ultra’nın batarya ömrünün sadece 130 puanla ölçüldüğü tahmin ediliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Galaxy S23 Ultra ve iPhone 15 Pro Max 134 puan alırken, Huawei P60 Pro 138 puan ve en üst sıradaki Honor Magic6 Pro ise 157 puanla derecelendirildi.

Şarj süreleri açısından, Galaxy S24 Ultra kablolu olarak tamamen şarj olması için 1 saat 27 dakika gerektiriyor ve %80’e kadar olan kısmı sadece 38 dakikada tamamlıyor. Kablosuz şarj kullanıldığında ise, %80’e ulaşmak için 1 saat 37 dakika, tamamen şarj olması için ise 2 saat 9 dakika gerekiyor.

Samsung Galaxy S24 Ultra’nın batarya performansıyla ilgili bu yeni veriler, kullanıcıların cihazın günlük kullanımını değerlendirirken dikkate almaları gereken önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.