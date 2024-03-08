BIM ve A101 gibi firmalar teknoloji tutkunlarının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Şimdi de A101 iPhone 14 Plus satacağını açıkladı. Apple Türkiye’nin geçtiğimiz günlerde yaptığı zam sonrası iPhone 14 Plus’ın resmi satış fiyatı 58.499 TL’ye kadar çıkmıştı. Ancak A101’de bu model 53.999 TL’ye satılacak. Farklı renk seçenekleri ile gelecek olan bu telefonun 256 GB’lık sürümü olduğunu belirtelim.

Şu an Apple Store’dan 256 GB’lık sürümü almak isteseniz 62.999 TL ödemeniz gerekiyor. Neredeyse 10.000 TL daha ucuza satılacak olan bu model peynir ekmek gibi satacak gibi görünüyor. Ayrıca A101 sadece iPhone satmayacak. Galaxy S23 FE modeli 22.999 TL ve Realme C55 modeli ise 7.699 TL’den kullanıcılar ile buluşacak.

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A101 ve BIM gibi markaların uygun fiyata teknolojik ürün satması oldukça sevindirici. Bu fiyatların önümüzdeki günlerde zamlanacağını düşünüyoruz. Bu yüzden telefon almak istiyorsanız bu fırsat son fırsat olabilir.

A101 iPhone 14 Plus kampanyasının stoklar ile sınırlı olduğunu ve bölgenizdeki hangi mağazaya geleceğinizi bilmediğinizi belirtelim. Bakalım bu tip yüz güldüren kampanyaların devamı gelecek mi? Bekleyip göreceğiz.