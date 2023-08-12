Güney Kore’nin önde gelen teknoloji devi Samsung’un, 2024 yılında piyasaya sürmeyi planladığı yeni Galaxy S serisi amiral gemisi telefonları olan Galaxy S24 serisi için heyecan uyandıran gelişmeler yaşanıyor. Resmi lansmandan önce, Galaxy S24 ailesi tam takım IMEI veritabanında boy gösterdi! Samsung’un yeni amiral gemisi lansmanı yaklaşıyor!

Samsung Galaxy S24 Serisi 2024 Yılına Damga Vuracak!

IMEI veritabanına göre, Galaxy S24 modeli SM-S921B/DS model numarası ile kayıtlara geçti. Galaxy S24+’ın model numarası SM-S926B/DS iken, en üst seviye model olan Galaxy S24 Ultra’nın model numarası ise SM-S928B/DS olarak belirlendi. Bu yeni IMEI kayıtları, Samsung’un teknoloji dünyasında heyecanla beklenen Galaxy S24 Serisi’nin yaklaşmakta olan çıkışını işaret ediyor.

Samsung’un Galaxy S24 Serisi’ni 2024 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürmesi bekleniyor. Önceki seriler genellikle Şubat ayında tanıtılmıştı. Samsung 2024’teki amiral gemilerini de Şubat ayında tanıtabilir. Bu modellerin Apple’ın 2023 Eylül’de tanıtacağı iPhone 15’lere karşı nasıl rekabet edeceğini görmek ilginç olacak.

Cihazlar sadece sertifikasyonlarda görünmeke kalmıyor, birçok sızıntı haberinde de sık sık Galaxy S24 serisini görüyoruz. Kısa bir süre önce serinin ortancası olan Galaxy S24+ ve tepe model Galaxy S24 Ultra’nın pil kapasiteleri sızdırılmıştı. Ayrıca, ABD’de satışa sunulacak olan modellerin de yüksek performanslı Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle donatılacağı belli olmuştu.

Bu yıl beklenen yenilikler arasında S24 ve S24+ için yenilenen kamera sensörleri, daha yüksek güç yoğunluğu sağlayan bir pil teknolojisi, M13 adı verilen OLED ekran da bulunuyor. Galaxy S23 serisi son zamanların en sorunsuz ve kullanıcı memnuniyeti en yüksek serileri arasına girmişti. Yeni modeller de bu geleneği devam ettirebilir.

Samsung’un Galaxy S24 Serisi ile ilgili daha fazla ayrıntı ve özelliklerin resmi lansmanla birlikte açıklanması bekleniyor. Bu yeni amiral gemisi telefonlarının teknoloji meraklıları için heyecanla beklenen detayları ve performansıyla nasıl bir izlenim bırakacağı merak konusu.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy S24’ler neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!