Samsung, yaklaşan Galaxy S24 serisi için pil tedarikçileri arayışında. Geçtiğimiz ay, Galaxy S24+ için üç pil tedarikçisi ile ortaklık kurduğu ortaya çıkmıştı. Bunlar arasında Samsung SDI Vietnam, Ningde Amperex Technology Limited ve ELENTEC India. Ancak şimdi, bir diğer yeni isim olan Navitasys India da bu listeye ekleniyor. İşte Galaxy S24 pil tedarikçileri!

Galaxy S24 Pil Tedarikçileri Netleşiyor!

Kore sertifika kurumu Safety Korea’ya göre, Navitasys India, Galaxy S24 Ultra için kullanılacağını bildiğimiz EB-BS928ABY model kodlu pilleri tedarik edecek. Galaxy S24 serisi, S24 ve S24+ olmak üzere iki ana modelle gelecek. Her iki modelin de kendi özel pil kodları bulunuyor. Bu kodlar S24 için EB-BS922ABY ve S24+ için EB-BS926ABY olarak belirlenmiş durumda.

Şu anda Navitasys India’nın sadece S24 Ultra için mi pil tedarik edeceği yoksa diğer iki model için de mi pil üreteceği henüz kesin değil. Samsung’un Hintli batarya tedarikçilerinin, şu anda dünyanın en büyük operasyonel cep telefonu fabrikası olan Hindistan fabrikasında monte edilen S24 modelleri için yalnızca batarya mı sağlayacağı yoksa diğer ülkelerdeki bataryaları da tedarik edip etmeyeceği de henüz belli değil.

Samsung, Galaxy S24’ün tasarımını önemli ölçüde yeniliyor. Ön ekran, önceki modelin 6,1 inç düz panelini korurken, yan çerçevelerde önemli değişiklikler yapılacak ve bu, kullanıcıların elde farklı bir deneyim yaşamasını sağlayacak. Galaxy S24, yuvarlatılmış kenarlar yerine düz bir çerçeve tasarımı benimsiyor.

Boyutlar açısından, Galaxy S23 ile karşılaştırıldığında Galaxy S24’ün biraz daha uzun ve daha dar olması bekleniyor, yaklaşık olarak 147 x 70,5 x 7,6 mm. Ancak her iki telefonun bel kısmı aynı kalacak gibi görünüyor. Telefonun arka paneli, üç kamerası ve bir LED flaşıyla önceki modele benzer bir tasarım sunar. Renderler, arka panelin dokunma hissini artıracak yumuşak mat bir yüzeye sahip olacağını gösteriyor.

Galaxy S24, 6,1 inçlik bir düz panel Dinamik AMOLED ekran, HDR10+ desteği ve Gorilla Glass koruması ile gelecek. Samsung’un AMOLED ekranlarındaki ünü sayesinde kullanıcılar, Galaxy S24’ün ekranından mükemmel renk doğruluğu, keskinlik ve etkileyici parlaklık bekleyebilirler.

Donanım tarafında, Galaxy S24’ün güçlü bir performans sunması bekleniyor. Samsung’un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga setini kullanması muhtemel. Bununla birlikte, boyut ve kalınlık açısından önemli bir değişiklik olmadığı için, pil kapasitesinin 3900mAh ile 4000mAh arasında olması bekleniyor.

Galaxy S24 serisinin tanıtımıyla ilgili kesin bir tarih henüz belirlenmemiş olsa da, genel olarak Ocak 2024’e işaret ediliyor. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda Galaxy S24 serisi hakkında daha fazla bilgi bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce S24 serisi pil özellikleriyle etkileyece mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!