Uzun süredir beklenen One UI 7 sürümü, artık Galaxy S24 serisi için indirilebilir durumda. One UI 7 yayınlandı mı sorusu nihayet netlik kazanırken, gelin One UI 7 hangi cihazlara gelecek ve One UI 7 nasıl indilir gibi soruların cevaplarına bakalım.

Galaxy S24 One UI 7 çıktı!

One UI 7 dağıtımı Avrupa’da başladı. Almanya, Polonya ve İngiltere’de Galaxy S24 serisine gelen One UI 7 sürümü sonrası Türkiye’deki kullanıcılar One UI 7 Türkiye’de ne zaman dağıtılacak diye merak ediyor. Tarihin net olmaması ile beraber Türkiye için dağıtımın çok yakında başlaması bekleniyor.

Galaxy S24 One UI 7 ile birlikte, hem sistem performansı hem de kullanıcı arayüzü tarafında hissedilir iyileştirmeler sunulması bekleniyor. 6.2 inç FHD+ ekranı, Exynos 2400 işlemcisi ve 50 MP ana kamerasıyla dikkat çeken Galaxy S24, bu güncellemeyle birlikte yazılım desteği açısından da kullanıcılarını tatmin edecek gibi duruyor.

Galaxy S24 UI 7 nasıl yüklenir, nasıl kontrol edilir?

Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra kullanıcıları, güncelleme bildiriminin otomatik olarak cihazlarına gelmesini bekleyebilir. Eğer bildirim gelmezse, One UI 7 nasıl indirilir diye merak edenler için kısa bir yol tarifi verelim: Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve Yükle adımlarını takip ederek sürümü manuel olarak cihazınıza kurabilirsiniz.

Dağıtım başladığında, bölgesel farklılıklar nedeniyle One UI 7 güncellemesi anında herkese ulaşmayabilir. Bu yüzden belirli aralıklarla kontrol etmekte fayda var.

Her ne kadar One UI 7 şimdilik sadece belirli Avrupa ülkelerinde kullanıma sunulmuş olsa da, Samsung’un güncelleme takvimine bakıldığında Türkiye’nin de bu listeye çok geçmeden dahil edilmesi bekleniyor. Eğer güncelleme henüz cihazınıza ulaşmadıysa panik yapmaya gerek yok; birkaç gün içinde yeni sürüm kapınızı çalabilir.

Yeni güncellemeyle ilgili düşünceleriniz neler? Yeni güncellemeyle beraber cihazınızdan beklentileriniz neler? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın!