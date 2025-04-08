Samsung, uzun zamandır kullanıcıların kafasını karıştıran güncelleme meselesine nihayet netlik kazandırdı. Türkiye’deki kullanıcılar olarak hep merak ediyoruz: Samsung telefonlar kaç yıl güncelleme alacak? Peki Galaxy telefonlar kaç yıl güncelleme alacak ve hangi modeller için daha uzun yazılım desteği sağlanacak?

Samsung telefonlar kaç yıl güncelleme alacak? Galaxy telefonlar kaç yıl güncelleme alacak?

Samsung telefon sahipleri için sevindirici haberler geldi! Şirket resmi internet sitesi üzerinden Galaxy telefon modellerinin yeni güncelleme takvimini paylaştı. Buna göre Samsung güncelleme desteği, özellikle üst segment telefonlar için önemli ölçüde uzatıldı.

Şirket, yeni amiral gemisi Galaxy S25 serisini Android 23 sürümüne kadar destekleyeceğini açıkladı. Bu, yaklaşık 7 yıllık bir güncelleme desteği anlamına geliyor. Türkiye’de teknoloji severler için oldukça olumlu bir gelişme çünkü daha uzun güncelleme desteği, cihazların ömrünü uzatarak ekonomik bir avantaj sağlıyor.

Sadece amiral gemileri değil, orta ve giriş seviye Samsung telefon modelleri de unutulmadı. Örneğin, Galaxy S24 serisi Android 21’e kadar, Galaxy S23 ise Android 17 sürümüne kadar güncelleme alacak.

Ayrıca, giriş seviyesinde yer alan Galaxy A16 Android 22’ye kadar, orta segmentteki Galaxy A54 ise Android 17’ye kadar desteklenecek. Samsung güncelleme listesine göre, katlanabilir modellerden Galaxy Z Fold 3, Android 15 güncellemesiyle yolculuğunu tamamlayacak.

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İşte Samsung telefonlar kaç yıl güncelleme alacak tablosu!

İşte Samsung telefonlar kaç yıl güncelleme alacak tablosu:

Telefon Modeli Alacağı Son Android Güncellemesi Galaxy S25 Ultra Android 23 Galaxy S25+ Android 23 Galaxy S25 Android 23 Galaxy S24 Ultra Android 21 Galaxy S24+ Android 21 Galaxy S24 Android 21 Galaxy S24 FE Android 21 Galaxy S23 Ultra Android 17 Galaxy S23+ Android 17 Galaxy S23 Android 17 Galaxy S23 FE Android 17 Galaxy S22 Ultra Android 16 Galaxy S22+ Android 16 Galaxy S22 Android 16 Galaxy S21 Ultra Android 15 Galaxy S21+ Android 15 Galaxy S21 Android 15 Galaxy Z Flip 6 Android 21 Galaxy Z Fold 6 Android 21 Galaxy Z Flip 5 Android 17 Galaxy Z Fold 5 Android 17 Galaxy Z Flip 4 Android 16 Galaxy Z Fold 4 Android 16 Galaxy Z Flip 3 Android 15 Galaxy Z Fold 3 Android 15 Galaxy A55 Android 18 Galaxy A35 Android 18 Galaxy A15 Android 18 Galaxy A16 Android 22 Galaxy A54 Android 17

Samsung telefonlar kaç yıl güncelleme alacak sorusunun yanıtı artık netleşmişken, kullanıcılar telefon seçimi yaparken bu verileri göz önünde bulundurabilir. Uzun süreli yazılım desteği, sadece güvenlik açısından değil, yeni özelliklerden yararlanma ve performans artışı anlamında da büyük önem taşıyor.

Türkiye’deki kullanıcılar için bu durum, telefon değişim sıklığını azaltarak ekonomik bir rahatlama sağlayabilir. Ayrıca, Samsung güncelleme politikası sayesinde cihazlar daha uzun süre güncel kalacak ve ikinci el piyasasında değerlerini koruyacak.

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Bu gelişmeler, Samsung telefon sahipleri için oldukça umut verici. Şirketin sunduğu şeffaf güncelleme takvimi sayesinde hangi Galaxy telefon modelinin kaç yıl destek alacağını bilmek artık çok kolay.

Özellikle Galaxy telefonlar kaç yıl güncelleme alacak sorusunu sık sık soran kullanıcılar için hazırlanan bu detaylı liste, satın alma kararlarında önemli bir rehber olacak.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Güncelleme politikası sizce yeterli mi? Türkiye’deki Samsung telefon kullanıcıları olarak, uzun vadeli yazılım desteğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!