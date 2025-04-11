Xiaomi Android 16 güncellemesiyle birlikte HyperOS 3 dönemi resmen başladı. Teknoloji devinin yeni yazılım hamlesi, hem kullanıcı deneyimini hem de cihaz performansını yeniden şekillendirmeyi amaçlıyor. Şirket, Xiaomi 15 ve Xiaomi 14T Pro modellerini bu büyük değişimin öncüleri olarak konumlandırdı. Global çapta başlatılan açık beta süreci, artık daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

Xiaomi Android 16 tabanlı HyperOS 3 beta güncellemesini başlattı

Xiaomi Android 16 tabanlı HyperOS 3 arayüzü, sadeleştirilmiş tasarımı ve iyileştirilmiş sistem optimizasyonlarıyla dikkat çekiyor. Bu yeni güncelleme, sadece görsel bir değişim değil, aynı zamanda arka planda çalışan sistemlerdeki hız ve güvenlik artışıyla da öne çıkıyor. Kullanıcılar, Xiaomi’nin resmi Android 16 beta sayfası üzerinden ilgili ROM dosyalarını indirerek kurulum yapabiliyor. Dileyen kullanıcılar, test sürecinden memnun kalmazsa Android 15 tabanlı HyperOS 2 ROM’larına kolayca geri dönüş sağlayabiliyor.

Google, Android 15 güncellemesini ilk olarak Pixel modellerine gönderirken, Xiaomi bu süreci yakından takip ederek kendi yazılım altyapısını bir üst seviyeye taşımıştı. Şirketin HyperOS 2‘yi Ekim sonunda duyurmasıyla başlayan bu yolculuk, şimdi HyperOS 3 ile devam ediyor. Önümüzdeki aylarda Android 16‘nın kararlı sürümünün çıkması beklenirken, Xiaomi’nin bu kadar erken bir entegrasyon sağlaması kullanıcılar arasında memnuniyetle karşılandı. Bu durum, markanın yazılım alanındaki iddiasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Xiaomi Android 16 güncellemesinin sadece kozmetik değişiklikler sunmadığını belirtmek gerek. Pil ömrü optimizasyonlarından, daha az gecikmeli uygulama geçişlerine ve gelişmiş gizlilik ayarlarına kadar birçok alanda fark yaratıyor. Xiaomi’nin bu hamlesi, özellikle yeni nesil cihazlara odaklı bir stratejinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Eğer Android 16 alacak Xiaomi telefonları merak ediyorsanız bu haberimizi okumanızı tavsiye ediyoruz.

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Güncellemeyi yüklemek istiyorsanız cihazınız global ROM’da olmalı. Bunu kontrol etmek için Ayarlar> Yazılım güncellemesi kısmından VOCMIXM benzeri bir ibare bulmanız gerekiyor. Bu ibaredeki “V” harfi cihazın Android “5 çalıştırdığını, “OC” harfleri (her telefonda değişiklik gösterecektir.) cihazın kodunu, “MI” ibaresi ise global romda olduğunu açıklıyor.

Xiaomi 15: OS2.0.109.0.VOCMIXM ya da daha üst versiyonu

Xiaomi 14T Pro: OS2.0.103.0.VNNMIXM ya da daha üst versiyonu

Cihazınız bu sürümlere ya da daha üst bir sürüme sahip ise bu bağlantıdan beta tester başvurusu yapabilirsiniz.

Xiaomi 15 Özellikleri Xiaomi 15 Özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Ekran: 6.36 inç, 1200×2670 (FHD+) piksel çözünürlük

6.36 inç, 1200×2670 (FHD+) piksel çözünürlük Bellek (RAM): 12 GB

12 GB Dahili Depolama: 256 GB

256 GB Batarya Kapasitesi: 5240 mAh

5240 mAh Hızlı Şarj: 90 W + 50W kablosuz hızlı şarj

90 W + 50W kablosuz hızlı şarj Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP telefoto kamera + 32 MP ön kamera

50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP telefoto kamera + 32 MP ön kamera İşletim Sistemi: Android 15, HyperOS 2.0

Xiaomi 14T Pro Özellikleri

İşlemci: MediaTek Dimensity 9300+

MediaTek Dimensity 9300+ Ekran: 6.67 inç, 2712×1220 piksel çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı

6.67 inç, 2712×1220 piksel çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı Bellek (RAM): 12 GB

12 GB Dahili Depolama: 256 GB

256 GB Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

5000 mAh Hızlı Şarj: 120 W kablolu + 50W kablosuz hızlı şarj

120 W kablolu + 50W kablosuz hızlı şarj Kamera: 50 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP telefoto kamera + 32 MP ön kamera

50 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP telefoto kamera + 32 MP ön kamera İşletim Sistemi: Android 14, HyperOS

Siz Xiaomi Android 16 tabanlı HyperOS 3 ve güncellemeleri hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.